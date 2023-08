Bigg Boss OTT 2 : Vijay Varma danse sur le Kaavaalaa de sa petite amie Tamannaah Bhatia

Bigg Boss OTT 2 en est actuellement à sa septième semaine et a atteint son apogée en termes d’anticipation parmi le public, qui attend avec impatience l’annonce du gagnant de l’émission. La semaine précédente a vu une compétition intense entre les candidats alors qu’ils se disputaient le billet pour la tâche finale et se battaient pour se sauver des nominations. Les fans de l’émission de téléréalité, animée par Salman Khan, ont eu droit à un incroyable épisode de Weekend Ka Vaar avec des apparitions spéciales des acteurs Shweta Tripathi et Vijay Varma, venus promouvoir leur série Kaalkoot.

Le comédien Bharti Singh a également rejoint le plaisir de l’émission. Un moment particulier a attiré l’attention du public lorsque Vijay Varma, avec Shweta Tripathi, s’est produit sur les plateaux de Bigg Boss OTT 2 et a chanté sur le morceau Kaavaalaa de Jailer, qui se trouve être une chanson de la petite amie de Vijay, Tamannaah Bhatia. Jailer a Rajinikanth dans le rôle principal et Vijay a partagé plusieurs photos sur Instagram montrant le plaisir qu’il a eu avec Salman, Bharti et Shweta dans l’émission, et l’une des photos mettait en vedette tout le monde, y compris Vijay, exécutant le pas de crochet de Kaavaalaa.

Il a légendé l’image, « #Kalkoot pour la victoire ! Passé un bon moment à la maison Bigg Boss avec le grand patron @beingsalmankhan (sic). » Au cours de l’épisode, les acteurs ont présenté une tâche FIR divertissante à tous les concurrents de Bigg Boss OTT 2, où les colocataires devaient identifier un « criminel » dans la maison et soumettre une FIR contre eux, ajoutant une touche amusante à la procédure.

Kaavaalaa, la chanson de Jailer de Rajinikanth prend d’assaut Internet. Jailer arrive sur les écrans le 10 août. La présence de la comédienne Bharti Singh a ajouté au quotient de divertissement, alors qu’elle interagissait avec les colocataires et les engageait dans des jeux ludiques. Avant d’entrer dans la maison, Bharti a également dansé avec Salman Khan, créant une atmosphère électrique d’excitation. La série Kaalkoot tourne autour de la vie d’un policier qui décide de démissionner mais qui se voit présenter une affaire qui va changer sa vie. Les fans peuvent désormais diffuser Kaalkoot sur Jio Cinema.