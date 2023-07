Bigg Boss OTT 2 : Urfi Javed traite Abhishek Malhan alias Fukra Insaan de menteur ; Voici pourquoi

Abhishek Malhan alias Fukra Insaan est maintenant devenu un nom très populaire. Le YouTuber a acquis une énorme renommée grâce à Bigg Boss OTT 2. Il fait partie des concurrents les plus forts de l’émission de Salman Khan et les fans l’aiment pour avoir joué au jeu avec la plus grande honnêteté et sincérité. Même Salman Khan apprécié pour son jeu. Maintenant à l’extérieur de la maison, Abhishek Malhan a fait la une des journaux à cause d’Urfi Javed car elle l’a traité de menteur. Ne vous creusez pas la tête, nous vous dirons quel est le lien.

Urfi Javed SLAMS Abhishek Malhan

Urfi Javed, qui est devenue encore plus célèbre après Bigg Boss OTT 1, a profité de ses histoires Insta pour partager une vidéo dans laquelle Abhishek Malhan parle d’Urvashi Rautela et Urfi Javed. Dans la vidéo, il dit qu’il a eu l’opportunité de travailler avec Urvashi Rautela mais qu’il l’a rejetée car il n’était pas payé pour cela. L’accord était sur un système de troc et il n’était pas d’accord avec ça. Puis son agent lui a demandé de faire une vidéo avec Urfi Javed, et il a refusé. Réagissant à cela, Urfi Javed a déclaré qu’elle connaissait Abhishek Malhan jusqu’à Bigg Boss OTT 2. Elle a ajouté : « Je me demande pourquoi il ment. Il n’y a jamais eu un tel clip vidéo ! Point ». Urfi a ensuite posté une vidéo disant: « Agar aapki itni bhi value nahi ki log aapko paise de aapke kaam ke liye, toh comment et pourquoi vous feront-ils choisir qui jouera en face de vous. Je n’ai aucune idée du clip. Personne n’a demandé moi, il n’avait qu’à laisser tomber mon nom. »

En parlant d’Abhishek Malhan, il était en zone de danger la semaine dernière. Il a été nommé par Bigg Boss pour avoir enfreint les règles de la maison. Il discutait des nominations avec Jiya Shankar et Akanksha Puri. Les trois candidats ont été nominés à cause de la même chose. Malheureusement, Akanksha Puri a été éliminé lors du Weekend Ka Vaar avec Salman Khan. Le public a sauvé Abhishek Malhan et Jiya Shankar avec de nombreux votes. Au cours du week-end Ka Vaar, Salman Khan a félicité Abhishek Malhan pour son comportement transparent dans la maison et sa connexion avec Pooja Bhatt.