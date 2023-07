Bigg Boss OTT 2: Urfi Javed SLAMS Manisha Rani pour avoir embrassé de force Abdu Rozik; dit: ‘C’était tellement inconfortable…’

Bigg Boss OTT 2 les candidats sont désormais connus de tous. Ils sont à la mode sur les réseaux sociaux presque tous les jours. En deux mois, les candidats ont réussi à obtenir suffisamment de nom, de renommée et de popularité. En fait, pas seulement l’aam janta, même les célébrités regardent de près le spectacle. L’un d’eux est Urfi Javed. Elle faisait partie de la première saison de Bigg Boss OTT et elle a été éliminée en quelques jours. Elle surveille de près Bigg Boss OTT 2 et partage également son point de vue sur ce qui se passe à l’intérieur de la maison. Dans son dernier message, elle a critiqué Manisha Rani.

Urfi Javed claque Manisha Rani

Abdu Rozik, qui faisait partie de Bigg Boss 16, est entré dans Bigg Boss OTT 2 en tant qu’invité. Il n’est resté dans la maison que deux jours et a marqué sa sortie. Mais avant de partir, on lui a confié une tâche. Il devait faire une vidéo de 2 minutes avec quatre candidats nominés de l’émission. Il a choisi Avinash Sachdev, Manisha Rani, Jad Hadid et Jiya Shankar. Alors qu’Abdu réalisait des vidéos, il semble qu’Urfi Javed n’aimait pas le segment de Manisha Rani. Les deux ont dansé dans la baignoire et Manisha Rani a été vue en train d’embrasser Abdu Rozik. Urfi a appelé Manisha Rani et a demandé pourquoi elle l’embrassait de force et qu’il n’était pas un enfant. Partageant la capture d’écran de la scène, elle a écrit : « C’était si inconfortable à regarder. Pourquoi l’embrassait-elle de force ? Ce n’est pas un enfant. Limite les gens. » Alors qu’Abdu Rozik a joyeusement créé des vidéos avec tous, posté le segment avec Manisha Rani, il a dit qu’il était très fatigué et a dit en plaisantant qu’il aurait dû choisir quelqu’un d’autre en dehors d’elle.

Les baisers ont régné sur Bigg Boss OTT 2. Plus tôt, le baiser de Jad Hadid et Akanksha Puri a fait beaucoup de sensation. C’était une partie d’audace et ils se sont engagés dans un verrouillage des lèvres torride pendant 30 secondes. Salman Khan n’en était pas satisfait aussi bien que le public. Au cours du week-end Ka Vaar, Salman Khan a pris la classe de ceux qui ont osé et de ceux qui ont relevé le défi. Salman Khan affrontera-t-il aussi Manisha Rani ? Attendons et regardons.