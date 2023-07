Bigg Boss OTT 2: Trois entrées génériques pour ajouter du drame alors que l’émission de Salman Khan obtient une prolongation de deux semaines? Voici ce que nous savons

Bigg Boss OTT 2 a fait parler tout le monde. Le jeu est devenu très intéressant car tous les concurrents ont plongé profondément dans l’ambiance. D’Abhishek Malhan à Pooja Bhatt – tous les concurrents jouent très bien leur jeu. Étant donné qu’il s’agit de la version OTT de Bigg Boss, le spectacle devait durer six semaines et non des mois. Cependant, maintenant, le spectacle a une extension. Bigg Boss OTT 2 aurait reçu une prolongation de deux semaines.

Dans Weekend Ka Vaar d’hier avec Salman Khan, l’animateur a annoncé que l’émission avait été prolongée de deux semaines. Tous les concurrents sont allés dans un état de choc en sachant la même chose. Maintenant, il y a beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, car il se murmure que trois nouveaux candidats génériques entreront bientôt dans l’émission. Il y a beaucoup de noms qui font le tour des médias sociaux et les fans se demandent qui seront ces trois candidats wild card. La page Twitter BiggBoss_Tak a partagé que Puneet Superstar allait à nouveau entrer dans l’émission. Il a été éliminé dans les 24 heures suivant le spectacle à cause de ses bouffonneries. De plus, les noms de Palak Purswani, Shafaq Naaz et d’autres sont également répandus pour entrer dans l’émission. Le nom de Devoleena Bhattacharjee a également été ajouté à la liste.

Découvrez les tweets ci-dessous :

? RUPTURE! Bigg Boss OTT 2 prolongé de 2 semaines Salman Khan a annoncé que les téléspectateurs adoraient l’émission, a enregistré 400 crores de minutes de visionnage au cours des 2 premières semaines. Êtes-vous heureux? Retweetez si oui ! On ne dirait pas! #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 8 juillet 2023

RAPPELEZ LORD PUNEET SUPERSTAR @JioCinema #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 8 juillet 2023

Eh bien, avec les entrées joker viennent de nouveaux rebondissements. Abdu Rozik est entré dans la maison Bigg Boss OTT 2 pendant un court moment. Son séjour dans la maison n’a cependant pas apporté beaucoup de rebondissements, car les colocataires étaient trop occupés à se battre et à crier. Au cours du week-end Ka Vaar, Salman Khan a critiqué les concurrents pour avoir joué diplomatiquement et ne pas être actifs. Il reste à voir quel genre de rebondissements ces candidats wild card apporteront.