Bigg Boss Ott 2: Tous les détails que vous devez savoir sur le spectacle de Salman Khan

Anushka Sharma et Virat Kohli sont adorés comme l’un des couples les plus authentiques. Les deux sont considérés par beaucoup comme un jodi idéal. Il y a quelques jours, il y avait un événement PUMA à Bangalore auquel les deux ont participé. L’ancre a également eu une session amusante avec les deux. Il a demandé à Anushka Sharma d’imiter la façon dont Virat Kohli célèbre la chute d’un guichet lorsque son équipe joue. Comme nous le savons, il est l’un des joueurs les plus expressifs sur le terrain. Virat Kohli est connu pour être très compétitif et son côté agressif a sa propre base de fans et ses critiques. Anushka Sharma a fait une imitation et tout le public a éclaté de rire. Elle a également révélé qu’elle avait enregistré son numéro sur son téléphone sous le nom de Pati Parmeshwar.

Elle a également fait de la luge sportivement Virat Kohli lorsque l’hôte lui a demandé de faire de même. Les fans de l’équipe de Bangalore ont éclaté de rire. Mais le meilleur a été sa réaction à sa vidéo de célébration. Il a dit que ses expressions sortent sur le moment, et lui-même trouve embarrassant de regarder certaines d’entre elles plus tard. Le couple est vraiment adorable.

Anushka Sharma fera de la luge Virat Kohli Alors quelle réponse épique du roi Kohli ?? Crédit vidéo : @pumacricket pic.twitter.com/IfSh35uu8i Abhishek Kumar (@abhishek_itmi) 27 mai 2023

Virat Kohli a déclaré qu’Anushka Sharma avait apporté un sentiment d’équilibre dans sa vie. Il a dit qu’il savait maintenant comment s’éteindre une fois chez lui. Le couple a une petite fille, Vamika. Il a dit qu’elle avait une attitude très spirituelle envers la vie, et cela s’est répercuté sur lui. L’actrice est connue pour être profondément religieuse. Ces derniers temps, le couple a fait de nombreux voyages religieux. Ils sont allés à l’ashram de Neem Karoli à Vrindavan et ont ensuite organisé un repas pour les saints et les voyants à Rishikesh. Le couple a également été vu à Mahakaleshwar à Ujjain. La forme du joueur de cricket est revenue en IPL 2023. Il a frappé quelques siècles.