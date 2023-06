Nous avons vu encore un autre jour avec de nombreuses nouvelles flottant sur Internet à propos de l’Adipurush. Le film Adipurush réalisé par Om Raut qui a Prabhas et kriti Sanon en tête avec Saif Ali Khan est enfin sorti sur les grands écrans, c’est en effet l’une des grosses sorties de l’année. Le film reçoit un grand coup de pouce de la part des fans et du public du monde entier et le film est à la mode partout sur Internet. Le film est sorti vendredi. Le film a reçu des critiques mitigées, beaucoup appréciant le film et certains le critiquant. L’opinion des gens vient que la chimie entre Prabhas et Kriti Sanon était incroyable et les gens sont également surpris par le jeu de Ravana de Saif Ali Khan. Pour tout le monde, le film détient un segment séparé.