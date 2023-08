Bigg Boss OTT 2 L’épisode du week-end Ka Vaar avec Salman Khan attire toujours beaucoup d’attention. L’hôte et le dost de l’émission instruisent correctement les concurrents sur tout ce qui s’est passé à l’intérieur de la maison. Aujourd’hui, c’était au tour d’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan. Il était sur la sellette alors que Salman Khan lui faisait part de ses commentaires sur la direction de la série et sur son énorme nombre de fans. Salman Khan a déclaré que tout ce qu’Abhishek Malhan avait dit n’était pas bien perçu. Maintenant, Fukra Insaan est à la mode sur Twitter pour la même raison.

Les téléspectateurs de Bigg Boss OTT 2 soutiennent Salman Khan et disent qu’Abhishek Malhan a effectivement la session de scolarité. Au cours de l’épisode, Abhishek Malhan a également révélé le commentaire de Fukra Insaan sur Elvish Yadav. Bien qu’ils soient de très bons amis, Abhishek Malhan a dit à sa mère qu’il ne voyait pas de candidat générique comme vainqueur de l’émission. Elvish Yadav est un candidat générique et il ne savait pas qu’Abhishek Malhan avait fait un commentaire comme celui-là. Après l’épisode, Elvish Yadav et Abhishek Malhan ont parlé de la même chose. Le premier a dit qu’il se sentait mal à propos du commentaire, mais qu’il le soutiendrait toujours et le considérerait comme son frère.

Découvrez ci-dessous les tweets des fans d’Elvish Yadav :

Cependant, les fans d’Elvish Yadav sont mécontents d’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan et l’appellent « Dogla ».

#ElvishYadav #ElvishYadav est un très bon être humain… la façon dont il a expliqué les choses à Abhishek avait l’air si agréable… Elfique tu es Définition du véritable ami #FukraaInsaan #ElvishIsTheBoss #BiggBosOTT2 pic.twitter.com/SiGnYR9gKX Vikas Kumar (@_iamvikas_) 5 août 2023

Il y a des fans d’Abhishek Malhan, alias Fukra Insaan, qui tweetent même son soutien et disent que c’est lui qui a réellement dirigé la série. Après l’épisode who, c’est Manisha Rani qui s’est tenue aux côtés d’Abhishek Malhan à l’intérieur de la maison.