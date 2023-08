Bigg Boss OTT 2 : Salman Khan dénonce Elvish Yadav, le fan de l’acteur a-t-il chuté ?

Bigg Boss OTT 2 : de nouvelles explosions sont constamment observées dans Bigg Boss OTT. Récemment, dans le week-end Ka Vaar de Salman Khan, le populaire YouTuber Elvish Yadav s’est disputé avec Salman Khan, cette conversation sur Bhaijaan a exaspéré les fans d’Elvish Yadav et ils ont soutenu Elvish. Depuis la mise en ligne de l’épisode, les fans elfiques ont commencé à exprimer leur colère contre Salman Khan. Eh bien, dans une telle situation, le remède de certains médias est que les abonnés Instagram de Bhaijaan sont tombés dans l’affaire Elvish vs Salman. Des captures d’écran des abonnés de Salman Khan sont publiées dans les rapports. Non seulement cela, Elvish a récemment franchi 10 millions sur Instagram et pour cela, il a également remercié sa famille Insta. Faites-nous savoir combien de vérité il y a dans cette rumeur répandue pour Salman Khan. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.