Bigg Boss OTT 2 : Salman Khan critiqué par les fans pour avoir critiqué Abhishek Malhan et défendu Pooja Bhatt ; appelez-le partial

Bigg Boss OTT 2 : Salman Khan héberge Bigg Boss depuis des années maintenant, et c’est la première fois qu’il est vu être l’hôte de Bigg Hoss OTT 2. Les fans s’attendaient à ce qu’il soit le même impartial que dans Bigg Boss. , mais il semble qu’ils soient un peu déçus par la superstar après avoir claqué Abhishek Malhan, alias Fukra Insaan, lors du dernier week-end ka vaar, où il défend Pooja Bhatt et a frappé Fukra Insaan, et cela ne s’est pas bien passé avec ses partisans, et ils hurlent de partialité.

En fait Pooja bhatt ko tâche nahi apni bhadas nikalani thi. Abhishek a parfaitement choisi le mot « Chhote log, Chhoti soch », même elfique confronté. Manisha a brillamment décodé le jeu de Pooja. || GAGNANT MÉRITE MANISHA ||#ManishaRani #Abhisha pic.twitter.com/KwtEEeJjkz AbhiSha (@TeamAbhiSha) 5 août 2023

Abhishek avait raison sur chaque point qu’il a dit, Mais c’est triste que Salman ne ramasse jamais rien contre pooja bhatt ?? Elle peut dire n’importe quoi mais personne ne peut dire ou l’exposer ? Abhi a du cran, il a dit ce qu’il a dit !?pic.twitter.com/6jagDrAYl7#AbhishekMalhan #FukraInsaan ?.Anu (@Rra_Anushka) 5 août 2023

Salman Khan dit aux fans d’Abhishek bigboss qu’ils sont bien plus que vos fans de Full khanda Mon POV : GHANTA FAN HAI INKE LORD TAK N AKELE RATING KU MAA CH#D DI THI ??#BigBossOTT2 #AbhishekMalhan #FukraaInsaan #ElvishYadav pic.twitter.com/5n0s0x9yLl Avinash Singh (@iamsinghsaab007) 5 août 2023

Une conversation complète a été Abhishek : » Je n’accepterai aucune wild card comme vainqueur Mais si #ElvishYadav gagne, je serai toujours heureux » ils ont coupé la conversation pour créer une rupture.#AbhishekMalhan #FukraInsaan pic.twitter.com/vl6lhdXz31 Dimple Malhan (@dimplemalhanoff) 5 août 2023

SANS DOUTE, CE GARS DIRIGE LE FU * KING SHOW ENTIER … TUM TARGET KRTE RAHO HUM SUPPORT KRTE RAHENGE..OU YEESS NOUS AVONS REGARDÉ BBOTT2 JUST BCZ OF #AbhishekMalhan#FukraaInsaan RESTEZ FORT ABHISHEK NOUS VOUS AIMONS ET VOUS SOUTENONS JUSQU’À LA FIN#BigBossOTT2 #WeekendKaVaar pic.twitter.com/Vdi2jRgV9b ??? 7 (? bande) ? (@slllaaayyyyy) 5 août 2023

Pooja a été vue en train de s’effondrer et d’affirmer qu’elles sont des personnes très différentes, qu’elle ne trouve pas moralement juste de faire partie de la série et qu’elle ne sait pas quoi dire. Alors que Salman la sent et est d’accord avec elle, les téléspectateurs de l’émission ne sont pas très heureux que la star de Tiger 3 la défende. Depuis que Salman a critiqué Abhishek, il est en forte tendance sur Twitter et ses fans le soutiennent en grand nombre. Ils sont même contrariés par les créateurs d’avoir tenté de créer une rupture entre Elvish Yadav et lui. Mais ils sont heureux que leur amitié soit intacte et incassable.