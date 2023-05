Bigg Boss OTT 2 : Salman Khan commencera à tourner à partir de CETTE date ; voici tout ce que vous devez savoir sur le spectacle

La saison 2 de Bigg Boss OTT aura Salman Khan comme hôte, car la première saison était un gros raté et les internautes ne pouvaient pas se connecter à l’émission en raison de l’hébergement de Karan Johar, et les réalisateurs ont finalement décidé de remplacer l’hôte cinéaste par l’hôte superstar Salman Khan, qui est le visage de Bigg Boss depuis plus de 12 ans maintenant. Il y a des rapports que la superstar Salman Khan a donné à son enfant Bigg Boss OTT 2 et commencera le tournage de la même chose. Selon les rapports, Bigg Boss OTT 2 sera diffusé pendant 6 semaines, et la star de Tiger 3 commencera le tournage de la même chose le 29 de ce mois. Salman Khan faisant partie de l’émission en tant qu’hôte a excité les fans, et maintenant ils veulent voir comment la superstar grille les concurrents dans cette émission car c’est plus non filtré que Bigg Boss car il est diffusé à la télévision nationale.

Les derniers concurrents de Bigg Boss OTT 2 n’ont pas encore été annoncés, tandis que Munawar Faruqui, qui a remporté Lock Up saison 1, a été finalisé pour faire partie de cette émission de téléréalité. Il y a un autre nom, Gulshan Gautam, qui viendra dans l’émission en tant que deuxième concurrent. Gulshan est le frère d’Archana Gautam, et il a gagné les cœurs instantanément lors de son apparition sur Bigg Boss 16 et a été qualifié de plus divertissant qu’Archana. La deuxième saison de Bigg Boss OTT est devenue plus grande et meilleure avec l’entrée de Salman Khan, et maintenant il sera intéressant de voir comment le public prendra le spectacle.

En parlant des concurrents, Munawar a réussi à survivre à l’émission Lock Upp de Kangana Ranaut en créant un faux angle d’amour avec la co-concurrente Anjali Arora et a même remporté le titre de l’émission. Alors que Gulshan est déjà annoncé comme artiste, il sera intéressant de voir à quel point il parvient à susciter la controverse dans l’émission. après tout, il est le frère d’Archana Gautam. Eh bien, les fans sont ravis de voir la liste finale du Bigg Boss OTT 2.