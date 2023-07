Bigg Boss OTT 2 : Salman Khan brutalement frappé par les fans d’Elvish Yadav après que ce dernier ait pleuré amèrement ; dire: ‘Honte à toi’ [Read Tweets]

Bigg Boss OTT 2 est principalement piloté par les fans de deux YouTubers Elvish Yadav et Abhishek Malhan. Ce soir du week-end ka vaar, Salman Khan s’en est pris aux colocataires. Il a réprimandé Bebika Dhurve pour avoir perdu le contrôle et dit de mauvaises choses à Manisha Rani. Elle avait dit que Manisha Rani avait toujours soif de compagnie masculine. Les deux dames ont eu une sale bagarre dans la tâche de l’ange et du diable. Plus tard, Manisha Rani avec Abhishek Malhan et Elvish Yadav ont abusé de Bebika Dhurve. Salman Khan a pris les deux garçons à partie pour la même chose. Il a interrogé Elvish Yadav sur les mots désobligeants qu’il a utilisés sur Bebika Dhurve.

Il les a également nargués en disant qu’ils se sentaient plus confiants d’être YouTubers avec un énorme public. Il a dit que personne ne payait pour les voir nulle part. Elvish Yadav a accepté son erreur et s’est effondré. Les fabricants ont également fait venir sa mère. Il a pleuré en pensant que sa mère avait peut-être entendu ces mots abusifs envers Bebika Dhurve. Les fans d’Elvish Yadav sont furieux contre Salman Khan. Jetez un œil aux tweets…

Bhai rehne de… Tera Salman kya hai, sabko pta hai. Uske kaand koi aur karta toh ab tak faasi ho jati. Bolne Wale mei goon hone chahiye. Rahi baat Elfique ki, toh uske bolne se koi mar toh nhi gaya. Vous montrez faltu ka bolne ke liye salut bna hai. Modèle de graphique (@résolution) 29 juillet 2023

Nous sommes là pour Elfique Manisha Abhishek LA NATION SOUTIENT FUKRA Pooja ou Salman n’ont jamais parlé des commentaires de Bebika sur Manisha selon lesquels elle plaît aux hommes. Qui est également un langage dégradant. Pour cette poussée, Manisha n’a jamais provoqué Bebika. Mais Pooja est prêt à faire un récit PandaGangOP (@Just_chill_hehe) 29 juillet 2023

Ye galat kiya bohot Salman Khan ne Jb Elfique ne désolé bol Diya tha à kya zarurat thi unki maman se baat krwane ki Maintenant, les créateurs savent que sa mère est très proche de lui et ils l’utilisent juste pour le rendre faible parce qu’ils savent à quel point le système est fort. C’est ridicule! Anjali (@AnJaLi_124579) 29 juillet 2023

Bro, je me sens mal pour @ElvishYadav Maa ke saamne achhe se achhe log ro dete h Salman Khan a exagéré la situation, Usko sirf Elfique ki galti badi lagi, Bebika ki nhi jo assassinat de personnage kr rhi l’Espoir @BeingSalmanKhan réalise #Salman Khan #ElvishYadav ? #ElvishArmy ? M. PRYA SH S MW L ????? (@PRIYANSHUSEMW14) 29 juillet 2023

Lawrence bisnoi a secoué Salman choqué ?? ab tek hai #BiggBoss_Tak ye baath aneth se bura laga tho désolé? Sharath Acharya (@SharathAch76841) 29 juillet 2023

Salman ki okat thodi na hai Rao shaab ko rulane ki wo à unki mata ji ne rula diya https://t.co/eFQpFmAr7h Sanju tamta (@sanjutamta48) 29 juillet 2023

littéralement le grand patron est le pire spectacle que j’ai jamais vu vraiment vous montrez bahut bakwas hai bus de déchets à plein temps yaha logo ko bulake unki bezati ki jaati hai salman khan ke upar caméra 24h/24 lagwaya jaaye phir unka sara gyaan nikal jayega Md Yousuf (@MdYousu66449377) 29 juillet 2023

Salman n’a pas seulement dégradé les elfes et les fukra, mais toute la communauté YouTube aujourd’hui #ElvishYadav ? #ElvishArmy unkownn_bugg (@suhana_ss27) 29 juillet 2023

C’est ainsi que des escrocs et des Simp comme Salman Khan manipulent les gens et profitent d’hommes innocents comme #ElvishYadav ? et diffamer et montrer une image négative ou les hommes donnent juste l’avantage aux féministes comme Pooja Butt #ElvishYadav#ElvishArmy#ShameOnSalmanKhan #BiggBossOTT2 https://t.co/8taP5RBoyO Anand Bhandari (@AnandBhandariJi) 29 juillet 2023

Nous pouvons voir que les fans d’Elvish Yadav fulminent. Manisha Rani a également été appelée par Salman Khan. Beaucoup pensent qu’elle est responsable de la détérioration du jeu d’Abhishek et d’Elvish dans la série.