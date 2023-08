Bigg Boss OTT 2 : Rumeurs, prix et détails à ne pas manquer [Watch Video]

Bigg Boss OTT 2 : Alors que Bigg Boss OTT 2 continue d’étonner les fans avec son drame, ses rebondissements et ses scandales, l’excitation atteint son paroxysme alors que la série se dirige vers sa finale. L’extension de deux semaines de l’émission n’a fait qu’augmenter l’excitation, mettant la grande finale en août. Il était auparavant prévu en juillet. Avec la montée de la tension, les fans spéculent avec impatience sur les candidats qui se rendront à la finale tant convoitée et qui finiront par devenir le vainqueur de l’émission. Les téléspectateurs sont également curieux de découvrir d’autres détails comme le prix en argent et la date finale. Connaître tous les détails de la finale dans la vidéo.