Bigg Boss OTT 2 réunit deux des youtubers les plus populaires d’Inde, les fans spéculent sur une confrontation entre Elvish Yadav et Abhishek Malhan

Bigg Boss OTT 2 crée un buzz dans l’industrie indienne du divertissement avec la nouvelle qu’il réunira deux des YouTubers les plus populaires de l’Inde, Elvish Yadav et Abhishek Malhan. Les fans spéculent avec impatience sur une confrontation potentielle entre les deux créateurs de contenu, beaucoup prédisant une confrontation entre les deux. Elvish Yadav est connu pour ses vidéos hilarantes, qui lui ont valu un énorme succès sur YouTube. Son style de comédie unique a fait de lui un nom connu et ses fans attendent avec impatience son apparition sur Bigg Boss OTT 2. Abhishek Malhan, quant à lui, est connu pour son contenu motivant, qui a inspiré des millions de téléspectateurs à travers l’Inde. La prochaine saison de Bigg Boss OTT s’annonce comme une bataille de YouTubers, Elvish et Abhishek se disputant la première place. Les fans attendent avec impatience le drame qui ne manquera pas de se dérouler alors que les deux créateurs de contenu populaires se disputent le titre de champion Bigg Boss OTT.