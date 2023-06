La fièvre de la saison 2 de Bigg Boss OTT est terminée, et les fans sont super ravis après avoir entendu ce nom pour participer à l’émission. Il est Puneet Superstar, une star autoproclamée qui a un grand nombre de fans et qui est à la mode sur Twitter depuis le matin après que son nom a été révélé dans l’émission. Le vrai nom de Puneet Superstar est Abhishek Mallan, et il est connu pour ses vidéos virales sur les réseaux sociaux. Les fans sont fous de lui, et l’excitation autour de son entrée dans la saison 2 de Bigg Boss OTT est à son apogée, et ses fans le déclarent déjà vainqueur.

Bigg Boss OTT 2 : Puneet Superstar confirme sa présence dans la série ; les fans le saluent comme le vainqueur de l’émission Salman Khan.

Rencontrez Puneet Superstar, une véritable inspiration ! Depuis des débuts modestes, la générosité de Puneet ne connaît pas de limites, car il fait don de manière désintéressée de 90 % de ses revenus pour nourrir les défavorisés. Il arrive dans la maison du grand patron. soutenons le vrai héros ..#puneetarmy #PuneetSuperstar #BigBossOTT » pic.twitter.com/XSZ1Qnkw0E danta ??? (@DmaElisa) 13 juin 2023

Qui est Puneet Superstar ?

Puneet Superstar est un influenceur des médias sociaux, et ses explosions émotionnelles face aux frustrations quotidiennes de nos vies ont trouvé un écho auprès du public, et beaucoup le traitent comme un hod. On prétend également qu’il fait don de 90% de ses revenus à des enfants et à des personnes défavorisés, et c’est ainsi qu’il a acquis l’amour et la renommée des gens de manière organique. Puneet Superstar est également connu sous le nom de Lord Puneet, et en effet, les fans ne peuvent pas attendre son passage dans Bigg Boss OTT 2. Et il sera intéressant de voir la réaction de Salman Khan après avoir appris qu’il s’appelle Lord Puneet et Puneet Superstar.

Bigg Boss OTT 2 débutera le 17 juin et quelques concurrents comme Avinash Sachdev, Manisha Rani, Fukra Varun, Jaya Shankar et Falak Naaz sont confirmés pour faire partie de l’émission.