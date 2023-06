Bigg Boss OTT 2 : Raj Kundra et Kunal Kamra approchés pour faire partie de l’émission Salman Khan ?

Bigg Boss OTT 2 va frapper JioCinema le 17 juin. Salman Khan a pris la charge d’animer l’émission. Pas plus tard qu’hier, les créateurs de l’émission ont sorti la vidéo de l’hymne de Bigg Boss OTT 2 et elle est devenue virale en un rien de temps. De nombreux nouveaux éléments ont été introduits par les fabricants pour rendre la dernière saison aussi intéressante que possible. De l’interactivité en direct au streaming multicaméra, tout y sera. Désormais, tous les yeux sont rivés sur la liste des candidats de la dernière saison. Des rapports suggèrent que Raj Kundra et Kunal Kamra ont également été approchés.

Un reportage dans Pinkvilla, l’homme d’affaires et mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été approché par les créateurs pour faire partie de Bigg Boss OTT 2. Kunal Kamra, le comédien, a également été approché. Les deux personnalités semblent aptes à la série, mais il n’est pas clair si elles ont donné un clin d’œil positif à la série ou non. De nombreux noms font la une des journaux en tant que concurrents probables de Bigg Boss OTT 2. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Ayesha Singh a également été approchée. L’actrice a quitté Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alors que la série se dirige vers un bond en avant et il y a un fort buzz qu’elle a été approchée pour en faire partie. Cependant, il n’y a aucune confirmation sur le même.

Découvrez l’hymne Bigg Boss OTT avec Salman Khan et Raftaar ci-dessous:

En dehors de ces stars, des noms de célébrités comme Sambhavna Seth, Faisal Shaikh, Pooja Gor, Anjali Arora, Awez Darbar, Adhyayan Suman et bien d’autres seraient les concurrents probables de Bigg Boss OTT 2. L’émission sera mise en ligne le 17 juin. et enfin les fans pourront voir la liste exacte des stars entrant dans la maison. Il est rapporté que le thème de Bigg Boss oTT 2 est la jungle.

La dernière saison de l’émission a été remportée par Divya Agarwal. Il était animé par Karan Johar. Pratik Sehajpal, qui faisait partie de Bigg Boss OTT, a obtenu une entrée directe dans Bigg Boss 15.