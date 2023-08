Bigg Boss OTT 2: Qui est Kirti Mehra, la petite amie d’Elvish Yadav? Connaître leur histoire d’amour

Bigg Boss OTT 2 : Le YouTuber Elvish Yadav le plus renommé fait la une des journaux pour son comportement suave et son style unique depuis qu’il est entré dans l’émission de téléréalité « Bigg Boss OTT 2 ». Le nom de la petite amie d’Elvish Yadav est Kirti Mehra, qui est un YouTuber et un influenceur de profession, tout comme Elvish. Kirti a également de nombreux fans sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, Elvish et Kirti sont sortis ensemble pendant environ 6-7 ans. Cependant, il y a un an et demi, les deux hommes se sont séparés. Tout le monde veut savoir comment Elvish et Kirti se sont rencontrés. Kirti Mehra dans l’une de ses interviews a parlé de sa première rencontre avec Elvish Yadav. Il a dit que les deux ont étudié dans le même collège. Elle a raconté qu’une fois alors qu’elle s’entraînait pour la société de danse, Elfique l’a vue pour la première fois et est tombée amoureuse d’elle au premier regard. Maintenant, Kirti et Elvish Yadav ne sont pas amants, ils avaient tous les deux rompu il y a un an et demi. Avant la rupture, ils avaient l’habitude de créer des vlogs ensemble, dans lesquels les gens devenaient fans après avoir vu leur jolie chimie. Cependant, la nouvelle de leur séparation a laissé les fans navrés.