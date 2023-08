Bigg Boss OTT 2 : Qu’est-ce qui se trame entre Jiya Shankar et Abhishek Malhan ? [Watch Video]

Bigg Boss OTT 2 : Une romance torride s’est épanouie entre deux concurrents, Jiya Shankar et Abhishek Malhan, à l’intérieur de la maison. La chimie du duo a été filmée. Jiya Shankar, actrice talentueuse connue pour son charme et sa vivacité, semble avoir trouvé une véritable complicité avec Abhishek Malhan, une personnalité charismatique dotée d’un grand sens de l’humour. Leur voyage d’étrangers à des compagnons inséparables a été un tour de montagnes russes, rempli de rires, de conversations émotionnelles et de quelques tiffs occasionnels, ce qui n’a fait que renforcer leur lien. Tout au long de leur séjour à la maison, Jiya et Abhishek ont ​​été le système de soutien l’un de l’autre. , s’encourageant et s’élevant mutuellement lors des tâches et des défis. Leur chimie indéniable et la façon dont ils se regardent ont laissé les fans s’évanouir et anticiper avec impatience chacune de leurs interactions. est célèbre pour. Leur histoire d’amour résistera-t-elle à l’épreuve du temps et des pressions au sein de la maison, ou devra-t-elle faire face à des obstacles qui pourraient menacer de les déchirer ?