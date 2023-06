Bigg Boss OTT 2 : Puneet Superstar se penche sur le statut de célibataire de Salman Khan, « Ek bhag jaati hai, dusri aati hai… »

Bigg Boss OTT 2 a été le premier concurrent expulsé de Puneet Superstar, la sensation virale a captivé le public lors d’une session en direct exclusive où il a fait des déclarations difficiles à croire concernant l’hôte de l’émission et la superstar de Bollywood Salman Khan. La session très attendue a suscité une réponse écrasante alors que plus de 8 millions de personnes ont rejoint la session, inondant la section des commentaires de demandes pour ramener Puneet Superstar à l’émission de téléréalité.

Au cours de la session en direct, il a fait de nombreuses déclarations audacieuses sur les Khans de Bollywood. Parlant de son interaction avec Salman Khan en entrant dans le spectacle, il a déclaré que Salman était devenu nerveux devant lui et restait silencieux sur scène. Il s’est également comparé à Salman, disant qu’ils sont tous les deux célibataires et qu’il n’a pas non plus l’intention de se marier. Il a également déclaré qu’il était le seul roi, et lorsqu’on lui a posé des questions sur le roi OG de Bollywood, Shah Rukh Khan, il a dit, Shah Rukh ki umar ho chuki hai, ab king ki kursi mujhe hi sambhalni hai.

Puneet a affirmé qu’il avait gagné environ 4 5 lakh followers après son élimination. Parlant des autres concurrents, il a dit: « Vo sab mere aage bacche hai, mere saamne unki koi value nahi hai. Vo sab mere per chhoote hai. » Il a dit que le rencontrer était une grande opportunité pour tous les candidats. Il a également affirmé que Karan Johar et Alia Bhatt avaient refusé d’entrer dans l’émission lorsqu’on leur avait dit que Puneet Superstar en ferait partie.



Interrogé sur son expulsion, il a déclaré qu’il était déjà un gagnant lorsqu’il est entré dans l’émission et que le public l’a classé en 2e position. Selon lui, le jeu était truqué et quelqu’un a conspiré pour le faire sortir de la série. Il a également diverti le public à sa manière en se jetant de la poudre, du shampoing et de la crème de massage sur lui-même.

Au cours de la session en direct, il a rôti de nombreux influenceurs comme CarryMinati, Hindustani Bhau, Thugesh et Deepak Kalal. Il a affirmé que CarryMinati l’avait contacté pour une collaboration, mais il ne ferait jamais de collaboration avec quiconque utilise un langage abusif dans le contenu. Il a également déclaré qu’il continuerait à faire de telles sessions en direct exclusivement pour ses fans sur l’application Eloelo.