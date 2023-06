Bigg Boss OTT 2: Puneet Superstar claque MC Stan pour avoir qualifié son contenu de « grincer des dents »

Puneet Superstar a créé l’histoire. Le créateur de contenu indien est devenu le premier concurrent de Bigg Boss à être expulsé dans les 24 heures suivant son entrée dans la maison. Il est entré dans Bigg Boss OTT 2 le 17 juin avec d’autres concurrents, mais on lui a montré la porte compte tenu de ses bouffonneries absurdes dans la maison. En entrant dans l’émission, les candidats ont dû répondre à des questions difficiles du panel qui comprenait le vainqueur de Bigg Boss 16, MC Stan. Il a reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux car il aurait qualifié le contenu de Puneet Superstar de « grincer des dents ». Maintenant, il l’a rendu au rappeur. Puneet l’appelle « nalla » et ainsi de suite. La vidéo est remplie de grossièretés alors qu’il utilise des mots comme « Nalle » et ainsi de suite. Regardez la vidéo pour en savoir plus.