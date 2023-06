Bigg Boss OTT 2: Puneet Kumar expulsé avait conseillé à Salman Khan de garder des médicaments contre les maux de tête à supporter

Bigg Boss OTT 2, hébergé par Salman Khan, a été témoin d’une expulsion inédite le dimanche 18 juin. L’émission de télé-réalité qui a été créée le 17 juin a connu sa première expulsion, en seulement 12 heures. Le candidat, qui a dû dire au revoir à la BB House, avant même que le spectacle n’ait pu commencer, est le comédien Puneet Kumar. Quelques heures seulement après être entré dans la série, Puneet a énervé ses colocataires avec ses tactiques ennuyeuses. Il s’est enduit le visage de dentifrice et s’est versé du phényle sur la tête, rapporte l’Hindustan Times.

Avant de faire une entrée dans Bigg Boss OTT 2, Puneet, dans une interview avec The Indian Express, a précédemment averti Salman Khan, indiquant que ses actes irriteraient véritablement l’acteur de Bollywood. Le comédien a admis qu’il était un grand fan de Salman Khan. Mais, il a averti Salman de se méfier de ses exploits, conseillant à l’acteur de garder avec lui des quantités suffisantes de médicaments contre les maux de tête.

Puneet Kumar a averti Salman Khan de ses actes ennuyeux

« Je l’avertirai d’avoir suffisamment de Disprin en stock. Il en aurait besoin d’un à chaque fois qu’il m’entendrait. Il serait certainement irrité par mes dialogues. Je suis sûr qu’il se demandera d’où les fabricants m’ont amené », a partagé Puneet.

Dans la même interaction, Puneet a révélé qu’il était plus que ravi de faire partie de Bigg Boss OTT 2. De plus, le comédien a exprimé sa confiance que, contrairement aux autres participants, il avait une « authentique » personnalité. Il ne pouvait pas simuler ses émotions, soulignant que tout en lui était réel.

Commentaires de Puneet Kumar sur les concurrents de Bigg Boss

Parlant des autres concurrents de Bigg Boss, Puneet a estimé que la majorité d’entre eux revêtaient un faux personnage, gardant leurs vraies couleurs secrètes. Il a révélé que certains candidats se maltraitaient et « insultaient les femmes ». « Mais les gens me connaissent comme ‘Lord’ pour une raison. Je suis une personne honnête et je suis sûr que les fans voteront pour moi à cause de ces qualités », a déclaré Puneet, à l’époque.

Malgré l’espoir de réussir dans Bigg Boss OTT 2, les rêves de Puneeth ont été brutalement anéantis. Son passage dans la série a été de courte durée après que ses colocataires ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas vivre dans la même maison avec lui.

Bigg Boss OTT 2 participants

Bigg Boss OTT 2 est actuellement diffusé sur Jio Cinema. Parmi les autres concurrents de l’émission controversée figurent l’épouse de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya Siddiqui, Akanksha Puri, Pooja Bhatt, Cyrus Broacha et Falaq Naaz.