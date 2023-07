Bigg Boss OTT 2 PROMO : Salman Khan dénonce le double standard de Falaq Naaz-Pooja Bhatt envers Abhishek Malhan ; les internautes louent l’hôte

Bigg Boss OTT 2c’est ce soir Week-end Ka Vaar avec Salman Khan va être un autre pétard d’un épisode, il semble. La nuit dernière, Salman a claqué Jad Hadid pour embrasser Akanksha Puri puis se moquer d’elle. Il a également critiqué Jad pour avoir montré son cul à Bebika Dhurvé. Il a fait comprendre à Jad que ce n’était pas la culture en Inde et qu’il devrait faire tout cela dans son pays. Et maintenant, le prochain épisode de Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar verra l’hôte se fâcher à nouveau contre les concurrents. Cette fois à Pooja Bhatt et Falaq Naz.

Salman Khan SLAMS Pooja Bhatt et Falaq Naaz

La nouvelle promo Bigg Boss OTT 2 devient virale dans l’actualité du divertissement. Dans ce document, Salman Khan dit à Falaq Naaz que dans chacune de ses conversations, les familles sont entraînées. Salman donne ensuite un exemple d’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan qui devient agressif et comment ils sont tous prompts à étiqueter et à blâmer toute sa famille et son éducation. Salman demande à Falaq si elle ne voit pas Avinash Sachdev devenir agressif. De plus, Salman ajoute que s’il y a de la vigilance dans la maison de Bigg Boss OTT 2, alors, ça devrait être pareil pour tout le monde, il s’adresse à Pooja Bhatt. Salman ajoute en outre que toute la maison fonctionne selon un double standard total.

Regardez la vidéo de Salman Khan scolarisant Falaq Naaz et Pooja Bhatt ici :

Falaq avait-il raison de remettre en question le khandaan et l’éducation d’Abhishek ? Dekho aur kya kya sawaal uthte hai on #WeekendKaVaar avec Salman Khan à 21h ce soir, en streaming gratuit sur #JioCinema.#BBOTT2 #BiggBossOTT2 #BBOTT2onJioCinema @beingsalmankhan@FukraInsaan #FalaqNaaz pic.twitter.com/6cUe5MLcNm JioCinema (@JioCinema) 2 juillet 2023

Les internautes réagissent à Salman Khan scolarisant Pooja Bhatt et Falaq Naaz :

Depuis deux semaines maintenant, l’audience en ligne sur Twitter critique Pooja Bhatt et Falaq Naaz pour avoir toujours parlé derrière Abhishek Malhan ou l’avoir blâmé de quelque manière que ce soit. Falaq l’a également appelé gay tandis que Pooja a apporté son éducation dans l’image. Abhishek a été très blessé en écoutant les paroles de Pooja et a respectueusement essayé de clarifier la même chose. Et maintenant, voir Salman le leur rendre enfin les a calmés. Ils sont super contents de voir Salman prendre la bonne position. Découvrez les tweets ici :

Abhishek Malhan a été assez respectueux envers les dames à l’intérieur de la maison, mais certains colocataires ont dit le contraire.