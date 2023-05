Bigg Boss OTT 2 Promo OUT : Salman Khan devient l’hôte de l’émission de téléréalité sur le Web [Watch]

Depuis longtemps, on parle de Salman Khan transformer un hôte pour Bigg Boss OTT 2. Cependant, il n’y avait aucune confirmation sur le même. La première saison de Bigg Boss OTT a été animée par nul autre que Karan Johar. Il y a quelques mois, des rapports ont fait surface indiquant que Karan ne reviendrait pas en tant qu’hôte et qu’à la place, Salman reprendrait également la version Web. Et c’est assez vrai car une vidéo promotionnelle de Bigg Boss OTT 2 mettant en vedette la star de Tiger 3 est sortie et devient virale.

Salman Khan devient l’hôte de Bigg Boss OTT 2

Les spéculations allaient bon train quant à savoir si Salman Khan assumerait ou non les fonctions d’hébergement de Bigg Boss OTT 2. Dans l’état actuel des choses, Salman héberge la saison de Bigg Boss à la télévision pendant environ quatre mois chaque année. De plus, il a aussi des films qu’il doit tourner. Mais maintenant, toutes les spéculations ont été mises au repos alors que la vidéo promotionnelle de Bigg Boss OTT a fait surface. Il est confirmé que Salman Khan est l’hôte. L’acteur avait tourné pour la promo il y a quelques jours, comme cela a été rapporté.

Dans la vidéo promotionnelle, nous voyons l’acteur annoncer la première de Bigg Boss OTT 2 sur Jio Cinemas. L’acteur dit qu’il proposera bientôt la version Web de Bigg Boss, donc l’Inde devrait surveiller.

Regardez la vidéo promotionnelle de Bigg Boss OTT 2 avec Salman Khan ici :

Plus tôt, il y avait des spéculations sur Ranveer Singh hébergeant Bigg Boss OTT 2. Mais elles étaient sans fondement. Les noms de Tejasswi Prakash et Karan Kundrra ont également fait surface. Tejasswi a remporté Bigg Boss 16 tandis que Karan a été geôlier pour Lock Upp. En parlant de la liste des candidats, de nombreux noms de célébrités se sont manifestés, tels que Nia Sharma, Munawar Faruqui, Anushka Sen, Kevin Almasifar, Fahmaan Khan, Urfi Javed, Aditya Narayan. Urfi, Aditya et Fahmaan ont nié avoir participé à Bigg Boss OTT 2. Récemment, le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen a également nié faire partie de Bigg Boss OTT 2.

Tout récemment, il a été dit que le casting de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin était en pourparlers avec les créateurs de Bigg Boss OTT 2. Neil Bhatt, Ayesha Singh, Harshad Arora ont quitté la série et les créateurs apporteront complètement un nouveau casting. Aishwarya Sharma, quant à elle, est au Cap en train de tourner pour Khatron Ke Khiladi 13. Voyons quand Bigg Boss OTT 2 sera vraiment premier.