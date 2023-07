Bigg Boss OTT 2 Promo : Abhishek Malhan, Jiya Shankar, Akanksha Puri décident de l’élimination ; Cyrus Broacha et consorts paient le prix fort [WATCH VIDEO]

Bigg Boss OTT 2 devient intéressant de jour en jour. Beaucoup de drame se déroule à l’intérieur de la maison. Comme le spectacle ne dure que quelques semaines, les concurrents se sont lancés dans le jeu dès le premier jour. De Bebik Dhurve, Pooja Bhatt à Abhishek Malhan – les candidats dominent les médias sociaux et comment. En deux semaines, trois éliminations ont déjà eu lieu. Puneet Superstar, Palak Purswani et Aaliya Siddiqui ont été éliminés en deux semaines. Maintenant, il est temps pour la quatrième élimination.

Abhishek Malhan, Jiya Shankar et Akanksha Puri – Qui sera éliminé ?

Cette semaine, Abhishek Malhan, Jiya Shankar et Akanksha Puri sont nominés pour l’élimination. Les trois candidats ont été nommés par Bigg Boss pour avoir enfreint la règle de la maison. Ils ont été surpris en train de discuter de nominations et d’éliminations, ce qui est contraire à la règle. Par conséquent, en guise de punition, tous les trois ont été mis dans la zone de danger. Maintenant, au lieu du public, ces trois-là doivent décider qui parmi eux ne mérite pas d’être dans la maison Bigg Boss OTT 2 et se faire éliminer. Mais il y a un rebondissement majeur.

Dans la nouvelle promo de Bigg Boss OTT 2, Salman Khan annonce que plus Abhishek, Jiya et Akanksha mettront du temps à prendre une décision, plus les colocataires devront en payer le prix. Comme on voit le trio dans la discussion, Bigg Boss punit la maison. Les œufs, la salle de bain bloquée, la salle de sport sont bloquées – et plus encore ! Cyrus Broacha semble le plus affecté alors qu’il demande à Salman Khan de s’entraîner tous les jours. Salman Khan dit qu’Abhishek, Jiya, Akanksha ont pris plus de temps et voici le résultat.

Découvrez la promo Bigg Boss OTT 2 ci-dessous:

Eliminations ke chakkar mein gharwalon ke essentials hue éliminer ! Découvrez qui sera finalement éliminé sur #WeekendKaVaar avec Salman Khan, ce soir à 21h, en streaming gratuit sur #JioCinema.#BBOTT2 #BBOTT2onJioCinema #BiggBossOTT2 @beingsalmankhan pic.twitter.com/WXR2SjJI3V JioCinema (@JioCinema) 2 juillet 2023

Selon vous, qui sera éliminé de Bigg Boss OTT 2 ? Il y a un buzz que c’est Akanksha Puri qui a été éliminé cette semaine. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation. Ce n’est que lorsque l’épisode Weekend Ka Vaar avec Salman Khan sera diffusé que les fans sauront qui a été éliminé de la maison cette semaine. Jusque-là, surveillez cet espace pour les nouvelles de divertissement.