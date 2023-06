Bigg Boss OTT 2 : Pooja Bhatt tend la main amicale à Abhishek Malhan alias Fukra Insaan ; les internautes le trouvent suspect

Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar le dimanche a vu Rakulpreet Singh promouvoir son film Je t’aime. Mis à part cela, Palak Purswani a été éliminé de la maison. Jiya Shankar est devenue très émotive à cela puisqu’elle s’était récemment réconciliée avec Palak dans la maison. Akanksha Puri a également pleuré quand Palak est parti. Dans l’épisode, nous avons également vu une tâche intéressante se dérouler dans laquelle Abhishek Malhan alias Fukran Insan a reçu un cœur rouge d’une personne improbable à l’intérieur de la maison, Pooja Bhatt.

Abhishek Malhan et Pooja Bhatt arrangent les choses

Dans le dernier épisode de Bigg Boss OTT 2, nous avons vu Salman Khan effectuer une tâche dans laquelle il obligeait les concurrents à mettre de la mousse sur un concurrent qui, selon eux, aurait été annulé par les fans pour une raison quelconque. Pooja Bhatt avait mis la mousse sur le visage d’Abhishek Malhan en disant que bien que Bebika Dhurve ait eu tort d’utiliser le mot Thappad dans sa phrase, le langage qu’il a utilisé et la façon dont il a été déclenché étaient grossiers. Pooja explique que c’est uniquement parce qu’il peut changer ce comportement qu’elle applique la renommée. Il dit qu’il peut être la personne la plus grande.

Abhishek remercie plus tard Pooja de lui avoir fait comprendre. Ils rafistolent les choses de la même façon. Au bout d’un moment, lorsque Rakulpreet Singh est entré dans la maison, elle a demandé aux candidats de donner chacun un cœur rouge et un cœur noir à un candidat. Pooja Bhatt l’a donné à Abhishek comme le début de leur nouvelle amitié. Eh bien, toute la semaine, Pooja n’a pas vraiment beaucoup interagi avec Abhishek et ils ont eu une confrontation le premier jour quand Abhishek s’est levé contre Pooja en disant que juste en élevant la voix, leur déclaration n’est pas prouvée. Abhishek a gentiment répondu à l’extension de branche d’olivier de Pooja.

Les internautes réagissent au fait que Pooja Bhatt répare les choses avec Abhishek Malhan

Eh bien, les internautes sont assez sous le choc et ils trouvent le comportement de Pooja Bhatt assez suspect. Il y a quelques tweets qui soupçonnent que les créateurs ont informé Pooja Bhatt de devenir ami avec Abhishek Malhan alias Fukra Insaan à l’intérieur de la maison. Certains ont dit que c’était juste à cause de son énorme nombre de fans. Même le Khabri le pense. Découvrez les tweets ici :

#AbhishekMalhan devrait fuir les endroits où #PoojaBhatt commencer parvachan urf bhashan ???? #BBOTT2 #BiggBossOTT2 aai est tantine ko Abhi sae porte rkhoooo Tanuu.dz ? (@TanuKhushi23) 25 juin 2023

Lagta hai fabricants ne #PoojaBhatt ko #AbhishekMalhan alias #FukraInsaan ke sath rhne ko kha hai agar montrez-moi aage Tak Jana hai, car il a le plus grand nombre de fans. Bcz émotions et amour pour #Fukra est suspect.#AbhishekMalhan #Fukralnsaan #FukraArmy #BBOTT2#JioCinema Shivam Singh ?? (@kr2002shivam) 25 juin 2023

#AbhishekMalhan appelé #PoojaBhatt Reine du drame et #Salman Khan s’est déclenché et a pris une classe de lui, comme wtf ! « Drama Queen bolke crime krdiya kya » ?#BiggBossOTT2 Jeu Insaan (@GamingInsaan69) 25 juin 2023

Quel beau conseil de #PoojaBhatt pour #AbhishekMalhan en tâche de mousse. Kuch à acha kiya pooja ji ne ? Un B #Fukralnsaan les fans d’acha khelny lag jay ont beaucoup d’attentes mais il n’avait encore rien fait en tant que tel #BiggBossOTT2 Rameez Raheem (@meez_rameez) 25 juin 2023

Tout le monde étant chacha de #poojabhatt et pooja bhatt étant chamcha de #AbhishekMalhan ? je ne sais pas pourquoi c’est arrivé !! Aakansha Sharma (@AakanshaSharma0) 25 juin 2023

Je pense que les fabricants ont en quelque sorte informé #PoojaBhatt rester avec #AbhishekMalhan alias #FukraInsaan si elle veut aller de l’avant dans la série, car il a le plus grand nombre de fans. Son changement soudain d’émotions et d’amour pour #Fukra est suspect. ? (@rajasthanimani) 25 juin 2023

Quel hypocrite #poojabhattek taraf #AbhishekMalhan bhaiya ko coeur rouge et dusri taraf unko zaleel kiya ja rh. Ce spectacle empire de jour en jour. Je regardais bbott pour la première fois juste à cause d’abbu bhaiya mais maintenant mon opinion a changé. #boycottbbott2 #boycottjiocinema pic.twitter.com/TpXODL41PN RB Gaming (@Shashwat_2510) 25 juin 2023

@abhishekmalhan le gars le plus humble, bien élevé, bien élevé et mûri avec un cœur propre !! La façon dont il a traité tout en prenant le COEUR ROUGE de #PoojaBhatt est la meilleure scène de l’épisode d’aujourd’hui …..#BiggBossOTT2 #BiggBossOTT2onJioCinema #Fukrainsaan #AbhishekMalhan ??????? (@devil_nahyan) 25 juin 2023

#poojabhatt manipule intelligemment #AbhishekMalhan alias #Fukrainsaan par des discussions sugercoated et en donnant RED HEART,,, Je souhaite qu’Abhishek le comprenne dès que possible#BiggBossOTT2 #BiggBossOTT #abhiya Daksh Jain (@DakshJain0224) 25 juin 2023

#PoojaBhatt est très intelligente, comme elle l’a appris par Salman Khan ou #WeekendKaVaar cette seule personne sur ce bigboss qui peut défier est #AbhishekMalhan C’est à dire #Fukrainsaan . Et elle essaie très fort de prendre l’Abhisek sous son bras. Avocat Rohit Rexwal (@rohit_rexwal) 25 juin 2023

Pendant ce temps, Fukra Insaan est toujours contre Bebika Dhurve bien qu’on lui ait dit qu’il n’était pas apprécié dans le nouveau groupe.