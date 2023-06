Bigg Boss OTT 2 : Pooja Bhatt révèle l’épreuve de sa dépendance à l’alcool et comment elle l’a surmontée

Cela ne fait que quelques jours que l’émission de téléréalité controversée « Bigg Boss OTT 2″ a commencé et les candidats semblent s’échauffer les uns les autres et partager des détails sur leur vie. L’actrice-cinéaste Pooja Bhatt, qui est considérée comme une candidate dans le show, a parlé de sa bataille contre l’alcoolisme à l’âge de 44 ans, puis de son parcours vers la sobriété. décision d’arrêter. » Elle a ensuite expliqué comment elle avait été qualifiée d ‘ »alcoolique » par les gens et comment elle s’y était attaquée.