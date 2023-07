Bigg Boss OTT 2 : Pooja Bhatt prend position pour Akanksha Puri alors que Jad Hadid se moque de ses talents de baiser ; ce dernier justifie comme ‘boy talk’ [WATCH VIDEO]

Le verrou à lèvres entre Akanksha Puri et Jad Hadid est devenu un sujet de discussion brûlant. C’était une tâche confiée à Akanksha Puri qu’elle devait embrasser Jad Hadid pendant trente secondes. Tout cela est pour gagner une tâche. Après le baiser, Jad Hadid a chuchoté à l’oreille d’Avinash Sachdev qu’Akanksha Puri embrasse mal. Cela a laissé Pooja Bhatt furieux. Elle a pris position pour Akanksha Puri et a dit à Jad Hadid que ce n’était pas cool de faire un commentaire comme ça.

Pooja Bhatt prend position pour Akanksha Puri

Une vidéo avait été diffusée sur Internet dans laquelle Jad Hadid pouvait être entendu dire qu’Akanksha Puri embrasse mal Avinash Sachdev. Tous deux éclatèrent de rire. Pooja Bhatt surprend la même chose et dit que Jad Hadid est ab * tch s’il fait une déclaration comme celle-là. Elle a dit qu’il l’appréciait beaucoup et il s’est justifié en disant qu’il devait donner un spectacle aux fans. Il a également dit qu’elle tremblait, ce à quoi Pooja Bhatt a dit qu’évidemment, Akanksha Puri frissonnerait en se voyant confier une telle tâche à embrasser devant le monde entier. Pooja Bhatt a déclaré qu’elle désapprouvait sa déclaration et que ce n’était pas du tout cool de parler de quelqu’un comme ça. Jad Hadid a tenté de se justifier en disant qu’il s’agissait d’un « boy talk » et qu’elle l’a entendu. Pooja a riposté en disant qu’elle pensait qu’il était un homme et non un garçon.

Découvrez la vidéo de Pooja Bhatt ci-dessous :

Seul #PoojaBhatt a pris position Respect @PoojaB1972 ..!! La façon dont elle a défendu @akanksha800 et a montré à jad habibi sa vraie place .. !!#BiggBossOTT2 pic.twitter.com/Z3sWcLNldb NI 2.0 ?? (@DestinyyyBoss) 30 juin 2023

Maintenant, Abdu Rozik est entré dans la maison Bigg Boss OTT 2. Reste à savoir combien de temps il resterait à l’intérieur de la maison. Reste également à savoir quelle serait la réaction de Salman Khan au baiser d’Akanksha Puri et Jad Hadid. Ce week-end Ka Vaar va être assez divertissant car de nombreux événements ont eu lieu au cours de la semaine qui ont attiré l’attention de tout le monde.