Bigg Boss OTT 2 : Pooja Bhatt parle de ne pas avoir d’enfants avec Manish Makhija ; comment le texte de Mahesh Bhatt l’a poussée de l’alcoolisme à la sobriété

Pooja Bhatt a surpris tout le monde en faisant partie de Bigg Boss OTT 2. L’actrice dit que c’est la chose la plus aventureuse qu’elle ait jamais faite pour se mettre au défi dans la vie. Pooja Bhatt a déclaré que c’était la plus longue période pendant laquelle elle avait vécu loin de son père. L’actrice a déclaré que son père était resté en bonne santé pendant la plus grande partie de sa vie et qu’elle n’avait jamais eu de soucis. Mais il a subi une opération récemment et elle était tendue. L’actrice a déclaré que son père, Mahesh Bhatt, lui avait demandé si elle ne le revoyait plus jamais. Pooja Bhatt a dit qu’il espérait qu’elle survivrait et ne deviendrait pas une infirme émotionnelle.

L’actrice a également fait une confession déchirante sur la façon dont son père Mahesh Bhatt l’a aidée à arrêter de boire. Elle a dit qu’il lui avait envoyé un texto I Love You Kid et qu’elle avait répondu. Il semble que le cinéaste lui ait dit de s’aimer comme il vivait en elle. Il semble que le message ait poussé Pooja Bhatt à repenser sa vie. Elle s’est arrêtée et n’a plus touché à l’alcool désormais. Pooja Bhatt en a également parlé auparavant. Elle a dit qu’elle était ouverte sur sa bataille contre l’abus d’alcool car elle boirait publiquement.

L’actrice a également expliqué pourquoi Manish Makhija et elle n’avaient pas d’enfants. Elle dit qu’elle aime les enfants, mais qu’elle ne savait pas si elle voulait des enfants à ce moment de sa vie. Pooja Bhatt dit qu’elle savait qu’elle n’aurait peut-être plus aucune chance, mais c’est quelqu’un qui ne peut tout simplement pas mentir. Pooja a déclaré qu’après 11 ans, son mariage avec Manish Makhija avait échoué. Elle a dit qu’il était inutile de prétendre que tout allait bien. Elle a dit qu’une fois que les gens commencent à mentir, cela déclenche une réaction en chaîne.

Pooja Bhatt a révélé comment Mahesh Bhatt avait arrêté de boire il y a 30 ans. Il semble qu’il était tellement accro à la bouteille que tout le monde disait qu’il ne pourrait jamais arrêter. Mais l’actrice a dit que l’alcool était bien quand il y avait de l’argent mais quand vous êtes à court d’argent, la famille vous dit qu’il n’y a pas d’argent à dépenser pour l’alcool. Elle a dit qu’il s’était juste arrêté un jour et qu’il n’avait plus jamais bu une gorgée.

Bigg Boss OTT 2 est hébergé par Salman Khan. Les autres concurrents sont Fukra Insaan, Palak Purswani, Avinash Sachdev, Jiya Shankar, Jad Hadid, Manisha Rani, Cyrus Broacha et Akanksha Puri.