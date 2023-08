Bigg Boss OTT 2 : Pooja Bhatt devient émotif après avoir vu Abhishek Malhan « agressif » ; la soeur de ce dernier RÉAGIT

Bigg Boss OTT 2 aura son gagnant très bientôt. La finale de l’émission aura lieu le 13 août. Les concurrents font maintenant de leur mieux pour se rapprocher du trophée. Pooja Bhatt, Abhishek Malhan, Elvish Yadav, Avinash Sachdev, Manisha Rani, Bebika Dhurve, Jad Hadid et Jiya Shankar sont toujours en course pour remporter le trophée.

C’était la semaine de la famille sur Bigg Boss OTT 2. Les candidats étaient émus lorsqu’ils ont rencontré leurs proches. Les proches des candidats avaient également une tâche. Ils ont dû donner une étoile à un autre candidat qui, selon eux, mérite d’être le candidat à la dernière capitainerie de la maison.

Pooja Bhatt et Abhishek Malhan ont obtenu le plus d’étoiles et ils deviennent les prétendants au titre de capitaine. Hier, une tâche s’est produite entre les deux. La tâche consistait à collecter des fruits dans leurs paniers et à les protéger de leur adversaire. Les autres concurrents devaient ramasser des fruits et les mettre dans le panier de leur concurrent préféré.

Cependant, les choses ont mal tourné et Abhishek est devenu un peu agressif dans le match. Avinash, Jad et Abhishek ont ​​également été blessés. Abhishek a également utilisé certains mots contre Jad et Avinash qui ne vont pas bien avec Pooja. Elle a félicité Abhishek après sa victoire mais lui a dit qu’il n’avait pas bien joué.

On l’a alors vue commenter la jeunesse d’aujourd’hui. Abhishek lui a alors demandé de ne pas faire venir les jeunes. Plus tard, elle s’est assise avec Avinash, Jad et Bebika. Elle est devenue émotive et a dit qu’elle n’avait jamais joué de cette façon auparavant. Elle a également estimé qu’elle aurait dû abandonner quand Bigg Boss lui avait demandé.

Elle a également parlé de l’agressivité d’Abhishek et a dit qu’elle ne l’avait jamais aimé comme ça. Elle a dit qu’elle ne suit pas les gagnants aveuglément. La promo de cette section a également été publiée plus tôt et la sœur d’Abhishek, Prerna Malhan, a fait une fouille à Pooja.

Elle a partagé la vidéo et écrit : « Mujhe wo sad music sunke kafi bura lagra hai pooja ‘mam’ ke lie Waise emotion cute lgri hain »

Abhishek a également été vu en train de dire que Pooja pouvait digérer sa perte.