Bigg Boss OTT 2 : Palak Purswani reproche à Pooja Bhatt d’avoir été grossière, imposant ses décisions aux autres

Bigg Boss OTT est le sujet de conversation de la ville, et Palak Purswani, une candidate populaire, attire l’attention avec sa personnalité audacieuse et franche. Ayant joué dans des émissions comme Splitsvilla 7 et Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke, les expressions nuancées de Palak ont ​​conquis le public. Elle est actuellement à l’intérieur du Maison BBse tenant debout pour elle-même et ses convictions.

Récemment, Palak a eu une dispute avec Pooja Bhatt, qui a été accusé d’être grossier et indigne par d’autres membres de la maison. Bien qu’elle ait été ciblée par les allégations sans fondement de Pooja, Palak a tenu bon et a critiqué Pooja pour son mauvais comportement. Les internautes saluent Palak comme la « vraie tigresse » pour avoir eu le courage de prendre position contre le comportement légitime de Pooja.

Les fans souhaitent que Palak sorte gagnante de la série, compte tenu de son attitude intrépide face aux controverses et aux trahisons. Sa popularité n’a fait qu’augmenter depuis qu’elle est entrée dans la maison de la saison 2 de Bigg Boss OTT, et il sera passionnant de voir jusqu’où elle ira dans la compétition.

La récente altercation de Palak avec Pooja Bhatt l’a mise sous les feux de la rampe, les fans la félicitant d’avoir pris position contre les mauvais comportements. Les médias sociaux regorgent de commentaires louant la confiance de Palak et dénonçant l’injustice.

Cet incident a prouvé que Palak n’a pas peur de dire ce qu’elle pense et ne reculera pas face à des critiques ou des attaques injustifiées contre son personnage. Il reste à voir jusqu’où elle ira dans la compétition, mais une chose est claire : Palak Purswani est définitivement une force avec laquelle il faut compter dans Bigg Boss OTT ! Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cette émission passionnante.