Bigg Boss OTT 2: Palak Purswani exprime son choc face au lien de l’ex-petit ami Avinash Sachdev avec Jiya Shankar

Bigg Boss OTT 2 a commencé et il n’est pas surprenant que les combats entre les colocataires aient également commencé. L’émission est connue pour ses combats controversés entre les concurrents sur les tâches ménagères, les tâches et plus encore. Dans le dernier épisode de Bigg Boss OTT 2, Pala Purswani a réagi au fait que son ex-petit ami Avinash Sachdev se lie avec Jiya Shankar. Cela ne fait que quelques jours depuis le début de la deuxième saison et les concurrents ont déjà rencontré des choses controversées et fait la une des journaux.

Palak Purswani, qui sortait auparavant avec Avinash Sachdev, est maintenant assigné à résidence avec Bigg Boss avec lui. Bien qu’ils ne soient plus en couple, elle a exprimé son choc face au lien de son ex-petit ami avec Jiya Shankar. Elle a affirmé qu’il n’avait jamais aimé Jiya et qu’il se connectait maintenant avec elle. Palak est surpris de la façon dont les gens tournent au fil du temps. En discutant avec d’autres colocataires, elle a réagi à la nouvelle amitié d’Avinash avec l’actrice de Ved.

Assis dans un jardin, Palak discutait avec Bebika, Abhishek et Aaliyah. Après avoir insisté pour raconter son histoire de rupture avec Avinash, elle a partagé comment ils se sont séparés. Purswani a déclaré que certaines choses comme le respect et la loyauté sont non négociables et au-dessus de l’amour. Elle a en outre affirmé qu’Avinash l’avait trompée non pas une mais deux fois et qu’elle ne pouvait pas rester avec une telle personne. Elle a également révélé que leurs familles étaient impliquées et qu’ils étaient sur le point de se marier.

Au même moment, Avinash et Jiya Shankar discutaient. En les voyant ensemble, Palak a réagi en disant qu’il n’avait jamais aimé Jiya quand ils étaient ensemble. Elle a révélé qu’elle était sa meilleure amie depuis quatre ans. Palak a partagé qu’Avinash lui disait toujours qu’il n’aimait pas Jiya, il n’aimait pas ses vibrations. Elle est maintenant surprise de le voir assis avec elle et de la façon dont les gens se retournent. Elle a ensuite demandé à ses colocataires avec qui elle avait la conversation s’ils pensaient qu’elle aimait ça. Puis elle a dit qu’elle était contente de lui faire face.