Bigg Boss OTT 2 : Omung Kumar révèle comment Salman Khan a réagi face à l’énorme maison [Exclusive]

Omung Kumar a été associé à Bigg Boss au fil des ans, et cette année, il a magnifiquement conçu l’ensemble de Bigg Boss OTT 2, et si nous révélons que tout est fait de déchets et de matériaux recyclés, nous croirez-vous ? Non, alors écoutez-le de la bouche du cheval lui-même. Dans une conversation franche avec BollywoodLife, le scénographe et cinéaste Omung Kumar a parlé de l’ensemble du processus de fabrication de la maison et de la réaction de l’hôte superstar Salman Khan après avoir vu les maisons qu’il a construites au fil des ans.

Dans une interview, il a déclaré: « Cette année, qu’y a-t-il de si spécial dans la maison? » Généralement, nous créons une maison charismatique, et cette fois j’ai eu un brief très vague, et c’est jeune, et je me disais, qu’est-ce que ça veut dire ? Plus tard, nous avons travaillé et proposé une expérience selon laquelle le jeune est respectueux de l’environnement, et nous avons fait de la maison tout ce qu’il y a de déchets et de dépotoir. »

Ajoutant plus loin sur le processus, Omung a ajouté qu’il lui avait fallu 45 jours pour construire cette maison avec plus de 100 personnes : « J’adore tout ce processus de fabrication de la maison ; je la déchire comme mon propre bébé. Cette année, nous avons apprécié faire une maison de trucs recyclés, et ça s’est avéré être le meilleur. »

Parlant de la réaction de Salman Khan en voyant la maison, Omung a déclaré : « Cette année, il n’a pas vu la maison, mais chaque fois qu’il est hypnotisé en voyant son chalet, surtout cette année, nous avons réaménagé son chalet, et il n’a pas encore vu ça, il dit kya bana dia yaar, il fait wow tout le temps. » Bigg Boss OTT 2 a commencé, les concurrents ont fait une entrée dans la maison, et il a même réussi à accrocher le public aux écrans. Manisha Rani, Jad Hadid, Avinash Sachdeva, Pooja Bhatt et bien d’autres candidats ont même réussi à devenir les favoris des téléspectateurs dans les deux jours suivant la diffusion de l’émission.