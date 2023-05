Bigg Boss OTT 2 : Munawar Faruqui décline l’offre pour CETTE raison ; Jannat Zubair sera-t-il dans l’émission ?

Bigg Boss OTT 2 arrive bientôt sur Jio Cinema. De nombreux noms font le tour en tant que candidats probables. L’un d’eux est Munawar Faruqui. Son nom a circulé dès le début. Il a même été dit que Munawar Faruqui pourrait animer certains segments de l’émission. Mais maintenant, il est confirmé que Salman Khan hébergera Bigg Boss OTT 2. Il semble que Munawar Faruqui ait refusé de faire partie de la même chose car il veut faire la version télévisée de la même émission. C’est compréhensible car il est considéré comme la vraie chose. Les carrières des gens ont changé après ce spectacle.

L’autre nom qui circule est celui de Jannat Zubair Rahmani. L’actrice a mis un coup de poing dans Khatron Ke Khiladi 13 de Rohit Shetty. Jannat Zubair a déclaré qu’elle n’était pas faite pour Bigg Boss. Elle a toujours soutenu qu’elle était introvertie et qu’elle échouerait dans une émission dramatique axée sur la personnalité comme Bigg Boss. Mais ensuite, les idées changent. Elle était la mieux payée sur Khatron Ke Khiladi 12. L’actrice a une énorme base de fans avec plus de 46 millions de followers sur Instagram. La chaîne s’efforce d’attirer de nouvelles bases de fans car elle a vu l’effet dans Bigg Boss 16 avec MC Stan.

Il y a un certain nombre de noms qui font le tour de Bigg Boss OTT 2. Les autres noms qui font le tour sont Zaid Darbar, Faisal Shaikh, Jiya Shankar, Fahmaan Khan, Anjali Arora, Sambhavna Seth, Poonam Pandey, Aditya Narayan et d’autres. La première saison a été remportée par Divya Aggarwal. La dame a conquis tout le monde avec son attitude franche et fougueuse. Karan Johar était l’hôte de la saison. Bigg Boss OTT 2 débutera fin juin ou juillet. L’émission durera six semaines. On se demande comment Salman Khan va réussir à prendre des dates pour ces deux émissions.