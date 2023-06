Bigg Boss OTT 2: Manisha Rani partage ses réflexions sur la création d’un angle d’amour pour survivre dans la maison [Exclusive]

Manisha Rani, candidate à Bigg Boss OTT 2, a réussi à attirer l’attention des téléspectateurs avec ses bouffonneries et sa proximité avec la personnalité basée à Dubaï, Jad Hadid. Les téléspectateurs sont sûrs qu’ils deviendront tous les deux les premiers tourtereaux de la maison car elle a commencé à flirter et à jouer avec lui. Manisha, qui admet porter son cœur dans sa main, s’est entretenue exclusivement avec BollywoodLife avant d’entrer dans l’émission de Salman Khan, où elle a admis qu’elle était une personne désespérément romantique et qu’elle pourrait tomber amoureuse immédiatement, tandis que plus tard, elle a même ajouté qu’elle était cette personne qui tombe amoureux rapidement et passe même à autre chose et s’en remet rapidement.

Lorsque nous avons demandé à Manisha Rani si c’était son plan pour survivre dans la maison, elle a dit, je ne créerai jamais un faux angle d’amour pour rester dans la maison ; Je suis une artiste et je n’ai pas besoin d’un homme pour ma survie à la maison, mais oui, je suis célibataire, et j’ai entendu dire qu’il y avait de beaux garçons qui venaient dans la maison, et je pourrais tomber amoureuse de quelqu’un, mais ça sera réel et non pour les caméras. Interrogée sur le fait qu’il n’est pas possible de tomber amoureuse si rapidement, surtout dans la maison Bigg Boss, elle s’est exclamée : « Pourquoi pas ? Comme je l’ai dit, je suis une personne romantique, et il m’est facile de tomber amoureuse. j’adore si je trouve quelqu’un de bien, mais voyons si je trouve quelqu’un de bien ; j’ai vraiment besoin d’un petit ami ».

Si #ManishaRani continue de divertir, elle va régner cette saison ! J’espère qu’elle ne détournera pas l’attention de la route du divertissement.pic.twitter.com/8jdk5O2sGf ??????? ? (@R_zeeshan1) 20 juin 2023

#ManishaRani est si douce et si mature. Elle est un homme au cœur si pur #BiggBossOTT2 #BBOTT2pic.twitter.com/BFd10v7M2c (@qualiteatweetz) 20 juin 2023

Manisha Rani est tout à fait une artiste dans Bigg Boss OTT 2, et elle a même laissé l’hôte superstar Salman Khan sans voix lorsqu’elle est entrée sur scène pour faire une entrée dans la maison. Et maintenant, les mouvements romantiques lents et réguliers avec Jada Pinkett Smith sont devenus le sujet le plus chaud de la maison. Il sera intéressant de voir si l’histoire d’amour de Manisha et Jad Hadid fleurira dans la maison ou s’arrêtera-t-elle bientôt ?