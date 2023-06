Bigg Boss OTT 2 : Mahesh Bhatt réagit à la participation de Pooja Bhatt et déclare : « J’admire son audace »

La franchise Bigg Boss est devenue l’une des plus grandes marques d’émissions de télé-réalité de l’industrie du divertissement. L’année dernière, l’émission a terminé sa 16e saison et a été présentée comme une émission à succès après son audience élevée. L’émission de téléréalité est animée par Salman Khan depuis sa troisième saison, et il est populaire parmi le public pour sa flamboyance et ses conversations franches. En 2021, les fabricants ont également lancé une version OTT, hébergée par Karan Johar. Maintenant, Bigg Boss OTT est de retour avec sa deuxième saison avec Salman Khan comme hôte. Cependant, la liste des candidats comprend également la cinéaste et actrice Pooja Bhatt.

Mahesh Bhatt réagit à l’entrée de Pooja

Or, quelques jours après la participation de l’actrice à l’émission, son père, Mahesh Bhatt, a réagi à son entrée dans l’émission de téléréalité. Dans une interview avec ETimes, la cinéaste chevronnée a déclaré: « Les plus grandes aventures de la vie commencent lorsque nous entrons dans le royaume de l’inconnu avec courage et curiosité. C’est exactement ce qu’elle a fait. J’admire son audace. »

Pooja Bhatt parle de sa dépendance à l’alcool

Dans un épisode récent, Pooja a également partagé son parcours avec la dépendance à l’alcool et comment elle s’en est sortie à l’âge de 44 ans.

Lors d’une conversation avec une autre candidate, elle a déclaré : « J’ai reconnu que j’avais un problème d’alcool. C’est pourquoi j’ai ouvertement partagé ma dépendance et ma décision d’arrêter de boire. Parce que dans notre société, la dépendance et le rétablissement sont considérés comme un territoire réservé aux hommes. Hommes sont autorisés à discuter ouvertement de la dépendance à l’alcool et à se rétablir. Cependant, les femmes sont découragées de boire ouvertement et, par conséquent, leur rétablissement reste caché. J’avais l’habitude de boire ouvertement, alors quand j’ai décidé de me remettre de l’alcoolisme, j’ai réalisé que je devais ‘ ne le faites pas en cachette. » Elle a ajouté que les gens avaient l’habitude de l’appeler une alcoolique, mais elle a décidé qu’elle ne se remettrait pas en silence et serait plus vocale sur la façon dont elle s’était remise de la dépendance.

Dans une tournure dramatique, Pooja est d’abord venu sur scène en tant que panéliste, mais a ensuite rejoint les autres candidats en tant que membre de la maison Bigg Boss. De nombreuses têtes se sont tournées lors de son entrée, car de nombreuses personnes ont été choquées de la voir en tant que candidate.