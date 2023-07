Bigg Boss OTT 2 : Les internautes craignent qu’Abhishek Malhan le rende à Bebika Dhurve ; appelez-le le personnage principal de Weekend Ka Vaar [Check Rections]

L’épisode de ce soir de Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar est en feu. Salman Khan a critiqué les bons candidats pour leurs mauvais comportements à l’intérieur de la maison. Abhishek Malhan alias Fukrah Insaan lui-même a pris le Katghara ce soir et a expliqué sa position sur Pooja Bhatt quand Salman Khan mettait ses colocataires à l’épreuve de leur diplomatie et de leurs doubles standards. Quand Salman a essayé d’expliquer à Manisha Rani son opinion sur Pooja, Abhishek a avancé car il avait quelque chose à ajouter.

Bigg Boss OTT 2 : Abhishek Malhan devient le sujet de conversation de la ville

Dans l’épisode de ce soir de Bigg Boss OTT 2, nous avons vu Salman Khan suivre la classe des colocataires. Il a critiqué Falaq Naaz et Manisha Rani pour leurs commentaires sur Abhishek Malhan et Pooja Bhatt. Salman a également critiqué Avinash Sachdev pour s’être plaint de ses amis Pooja et Jiya Shankar. Et Salman a également été vu en train de claquer Bebika Dhurve pour sa bouche. Salman Khan a été vu en accord avec Abhishek, que ce soit quand il parle de son opinion sur Pooja ou que ce soit pour son opinion sur Bebika.

Plus tard, après le départ de Salman, Bebika et Abhishek ont ​​essayé de clarifier les choses entre eux. Bebika a continué à affirmer qu’elle avait raison mais Abhishek l’a calmement remise à sa place. Abhishek a dit à Bebika que ce n’est qu’à ses yeux qu’elle est honnête et personne d’autre. Bebika a toujours essayé de discuter à ce sujet, mais Abhishek l’a toujours remise à sa place. et les internautes sont impressionnés par la façon dont il a géré Bebika cette fois.

Thasali, sukhoon, Dil ko raahat, aaj raat ko achi neend aayega, der se diya lekin kya mât diya. Enfin #BebikaDhurve a obtenu ce qu’elle méritait mais sudhregi nahi woh.#BiggBossOtt2 #BBOTTSeason2 #BBOTT2 Riju R. (@RC_Riju) 2 juillet 2023

Jamke li hai sabki ??? Ab koi nahi bolega Abhishek ko kuch vi ???#AbhishekMalhan #BiggBossOTT2#Weekendkawar https://t.co/GWlM3H5gLz Avranil Das (@Avra7777) 2 juillet 2023

Condamner #AbhishekMalhan ne dil jeet liya! Il l’a tué aujourd’hui ! La façon dont il a expliqué à #BebikaDhurve ?? Rejoins mon live après #BiggBossOtt2 https://t.co/urz1u6A11s Andy Kumar (@iAmVJAndy) 2 juillet 2023

Une chose est sûre, bebika kabhi sudhregi nahi kitna bhi explication faire, daayan ka tag leke hi bahar niklegi #BBOTT2 @JioCinema #BiggBossOTT2 HADA ? (@strawberrypans) 2 juillet 2023

Je pense que je tombe amoureux de #AbhishekMalhan ??? Quand il parle uffffff #BiggBossOtt2 Utkarsha (@sweety01230123) 2 juillet 2023

#BiggBossOTT2 | Aap Aapni Najar Me Honest Ho, Kisi Aur Ke Najar Me Honest Nahi Ho.. #AbhishekMalhan Sur le feu?.. #BebikaDhurve Toujours en train de se disputer.. #BBOTT2 #BiggBossOTT2onJioCinema Aap Hai Kiske Sath ? RT ? – #FukraInsaan J’AIME – Bebika pic.twitter.com/SGZz37O8Rz Espion de Bollywood (@BollySpy) 2 juillet 2023

C’était fascinant d’observer comment #AbhishekMalhan a démoli le bebika avec ses arguments persuasifs ! Abhishek gagne BBOTT2 ! Prenez une capture d’écran de ce tweet aujourd’hui !#FukraInsaan#BiggBossOTT2 #BBOTT2 Yashwant (YASH) (@DelhiKa_Launda) 2 juillet 2023

j’ai adoré comment #AbhishekMalhan ne bade salut tameez se Bebika ki boldi bandh kar di ??? Mec, il devrait en fait être le gagnant.?#FukraInsaan #BiggBossOTT2 #BBOTT2 ? ?????? ? (@otaku_titlee) 2 juillet 2023

Damn Abhishek est tellement sur le point Même à 26 ans, il est si sage Dit point à point aucun manque de respect, aucun drame inutile. Il est le meilleur en #BiggbossOTT2 #FukraInsaan étain? (@Pratikfam0909) 2 juillet 2023

Abhishek a dit à Bebika ~ apko lagta hai ki aap honnête ho..aap sirf apki nazro moi honnête ho ? Il a détruit en une seconde ?? Allez mec, continue de rocker ??#BiggBossOTT2onJioCinema #BiggBossOtt2 #FukraInsaan #AbhishekMalhan #FukraArmy ??????? (@BeReal56636533) 2 juillet 2023

A 25 ans ce mec a un mental d’homme de 40 ans… Tellement mûri un tel gentleman ???? c’est ce qu’on appelle le parvarish ?? donnez-lui le trophée tout de suite…. #FukraInsaan #AbhishekMalhan #AbhishekIsTheBoss #BiggBossOtt2 #bbott2 https://t.co/6IWXAsbpMy Amarr Bedii (@amar_creatorji) 2 juillet 2023

@BeingSalmanKhan ki ek remonter le moral à #FukraInsaan a changé toute son attitude….. J’ai senti l’étincelle quand #AbhishekMalhan a répondu à Bebika pendant la pause…. Il avait besoin de ce coup de pouce dont il avait tant besoin Je le verrai avec une nouvelle énergie la semaine prochaine#BiggBossOTT2 #BBOTT2 #BBOTT2onJioCinema Monsieur Hunt ? (@asliMrHunt) 2 juillet 2023

Monologue d’Abhishek Malhan à Bebika Dhurve ??? L’explication était absolument pertinente ! ? #BiggBossOTT2 #BiggBoss_Tak #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 2 juillet 2023

Quelle réponse abhi? J’ai dit une chose, j’ai possédé et je me suis excusé et vous avez dit beaucoup de choses mais vous ne vous êtes toujours jamais excusé quand vous avez ce genre de courage seulement que de venir me parler ? seedhi baat pas de bakwaas !#AbhishekMalhan #BiggBossOTT2 kashish (@kashishsardanaa) 2 juillet 2023

#AbhishekMalhan c’est juste le tuer !!!! Il est si sensé par rapport aux autres étant le plus jeune de la maison #FukraInsaan ????#FukraArmy #BiggBossOTT2 Vedatmikaa (@vedatmika111) 2 juillet 2023

je vois le #FukraInsaan de retour sur le #BiggBossOTT2. J’espère qu’il ne sera plus jamais démotivé.? TEJO TEJO TEJO (@generouspri) 2 juillet 2023

Abhishek Malhan..Bien répondu.. Continuer à redonner comme ça seulement ? #BiggBossOtt2 _LiveLaughLov (@_LiveLaughLov) 2 juillet 2023

#AbhisekMalhan est tellement génial ? il explique parfaitement les choses à #BebikaDhurve ????#BiggBossOTT2 Maya Joshi ? (@mayaj4594) 2 juillet 2023

Woooowwwww#AbhishekMalhan ne itne pyaar se encore fermement bebika ko compteur kiya #BiggBossOTT2 je? (@aalsihaddiyan) 2 juillet 2023

#BiggBossOTT2 Abhisek est maintenant super confiant Ne vous arrêtez pas maintenant#AbhishekMalhaan #FukraInsaan PRATIK MISHRA (@PRATIK18_5) 2 juillet 2023

Abhishek Malhan en feu ??? La façon dont il met le sien le met clairement?#BiggBossOTT2 #BBOTT2 #AbhishekMalhan Sush (@Sushtweetzz) 2 juillet 2023

Ce coup de pouce était nécessaire pour #AbhishekMalhan J’espère maintenant qu’il jouera sur le pied avant #BiggBossOtt2 VK (@VKfan05) 2 juillet 2023

Maza Agaya Abhishek ? 100% homme clair dans la maison#BiggBossott2 krack (@immortalman79) 2 juillet 2023

La semaine dernière, après avoir suivi un cours de Salman Khan, Abhishek semblait un peu démotivé. Il semblait un peu discret mais lorsque les tâches ont eu lieu, il a conquis tout le monde. Et puis il a eu l’opportunité de devenir capitaine. Et tandis que tout le monde était contre lui, Abhishek est resté fort. Et aujourd’hui, Salman Khan l’a félicité pour la même chose. Après l’épisode de ce soir, les fans ont vu une autre facette d’Abhishek et l’adorent.

En parlant de Bigg Boss OTT 2, Abdu Rozik est entré dans la maison en tant que candidat invité. Ce soir a vu l’élimination d’Akanksha Puri. Aaliya Siddiqui, Puneet Superstar et Palak Purswani ont été expulsés au cours des deux dernières semaines. Selon les dernières mises à jour, Jad, Manisha, Jiya, Cyrus, Bebika, Falaq et Avinash sont nominés pour les éliminations. Abdu va bientôt quitter la maison.