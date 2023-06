Tous les regards sont tournés vers Bigg Boss OTT 2 depuis hier soir. Le concurrent qui domine le spectacle sur les réseaux sociaux est Puneet Superstar. Les panélistes l’ont placé au bas tandis que le public l’avait maintenu à la deuxième place. Cela a laissé Puneet Superstar furieux. Il a continué à pleurnicher à ce sujet toute la nuit. Puneet Superstar a déclaré qu’il ne bénéficiait pas beaucoup de Bigg Boss OTT 2 et que l’émission obtiendrait des TRP qui lui étaient dus. Il a gaspillé du dentifrice et du savon pour les mains dans la salle de bain. D’autres comme Jiya Shankar, Jad Hadid, Avinash Sachdev ont déjà commencé à l’appeler.

La partie surprenante a été lorsque MC Stan a déclaré que le contenu de Puneet Superstar était un peu grincer des dents. Personne ne s’attendait à ce genre de commentaire de la part du rappeur indépendant. Bien que MC Stan ait un bon talent en tant que rappeur et producteur de musique, il a également été critiqué par tous les fandoms rivaux lors de son passage sur Bigg Boss 16. Personne ne s’attendait à cela de sa part compte tenu de son propre parcours dans la série. Les fans de Lord Puneet Superstar dénigrent MC Stan à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. Même Rahul Vaidya a déclaré que son commentaire ressemblait à un pot qui appelait la bouilloire noire. Jetez un œil à son tweet…

MC Stan avez-vous appelé le contenu de quelqu’un grincer des dents ?? ??? Kay bhau kahi Pan ??? https://t.co/O8eGmIYZUs RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 17 juin 2023

Puneet Superstar a une base de fans définie. Il semble que les colocataires l’aient expulsé de Bigg Boss OTT 2. Mais il y a de fortes chances que Salman Khan lui donne une oreille attentive et le ramène dans la série dans quelques jours. Abhishek Malhan alias Fukra Insaan et Manisha Rani ont essayé de lui expliquer les choses. Les fans ont appelé MC Stan pour ce commentaire indésirable sur Puneet Superstar.

Ironie hagre padre rap karne wala dusro ko grincer des dents bol rahe hai ? #PuneetSuperstar être rail naake pe bus faate pe aur mc stan tu simple jhaa pe Aahil (@real_hulk_sid) 18 juin 2023

Irony a essayé de se pendre une infinité de fois après avoir vu MC Stan appeler #PuneetSuperstar les vidéos font grincer des dents ???#LordPuneet CCO………?? (@AHAM342) 18 juin 2023

Ye mc stan khud toh chapri hai dusro ko gayan de raha #PuneetSuperstar #BiggBossOTT2 pic.twitter.com/CFLcsLkyvo Rahul Bansal (@RahulBansal2004) 18 juin 2023

Comment ce MC stan appelant lord Puneet Superstar grince des dents ? pic.twitter.com/Cwt9qh5ysF Sia (@siappaa_) 18 juin 2023

Ye chappri MC Stan bkl dusro ko grincer des dents bolrha khudke gaane sunle kbhi lodu#PuneetSuperstar https://t.co/hUU700a3bS Commandant Eren ?? (@caped_bruce) 18 juin 2023

Mc Stan parle du contenu de la superstar de Puneet. MC Stan disant contenu grincer des dents, bhai fhir bhi Tere raps se accha hai, tere gaano ne aaj kal ke chote baccho ko Galli dena sikha Diya hai tu toh méritant bhi nhi tha pehle khud ko dekh fhir dusro ko dekh.#BBOTT2 #PuneetSuperstar pourquoiyamii.? (@amiiiitttt) 18 juin 2023

Personne ne peut battre la superstar de puneet salman kha fan principal tha aapka par behavior aapka thk nhi tha aur mc stan chapri saala dikhawati puneet ko grincer des dents bol raha muh dekh apna chapri saale Aaj seigneur ne aukat dikha di bb ki sacche insan ko chedne ka yahi anjam hota hai#PuneetSuperstar pic.twitter.com/J7hNJ3oPl0 Shahnawaz Rashid (@RashidShahnawaz) 18 juin 2023

MC Stan a été trollé en tant que Chapri par de nombreuses personnes. Les fans de Puneet Superstar pensent qu’il s’améliorera au fil du temps. Le créateur de contenu vidéo est un artiste autodidacte un peu comme le rappeur. MC Stan est le vainqueur de Bigg Boss 16.