Abhishek Malhaan alias Fukra Insaan est l’un des concurrents les plus forts de Bigg Boss OTT 2. Depuis le premier jour de l’émission, il se démarque de la foule en partageant ses opinions, en se battant, en effectuant des tâches et plus encore. Il a eu des combats avec beaucoup de concurrents dans la maison, en particulier Bebika Dhurve. Comme il a eu des opinions sur tout le monde et n’importe qui dans la maison, il a aussi dit beaucoup de choses pas si bonnes. Dans une tâche récente, une déclaration qu’il a faite sur la relation entre Jiya et Jad Hadid a été mise en évidence.

Lorsque Terrence Lewis est entré dans la maison, il a fait lire et deviner aux candidats les déclarations faites par les autres candidats. Le commentaire était d’Abhishek à propos de Jad appelant Jiya sa fille mais ses actions n’étant pas en phase avec cela. Jiya a pleuré et beaucoup de drames ont suivi. Maintenant, les fans de Fukra Insaan ont trouvé des divergences dans la déclaration faite et montrée. Il a été démontré qu’il a utilisé un juron mais en réalité, il a dit « Bhains ki aankh ». Avec cela, ses fans ont sauté dans sa défense et ont tendance à ‘STOP DEFAMING ABHISHEK’ à pleine puissance.

Jetez un œil aux tweets des fans d’Abhishek Malhaan ci-dessous :

ARRÊTEZ DE DIFFAMER ABHISHEK pic.twitter.com/CkIk77A9wZ Jiban Das (@onfukra) 10 juillet 2023

Abhishek ne dépasse jamais ses limites dans le spectacle entier.. ARRÊTEZ DE DIFFAMER ABHISHEK Vanshika ? (@i_am_Vanshika22) 10 juillet 2023

Fukra et sa famille sont si positifs et dans la grande maison du patron, fukra n’a jamais manqué de respect à personne, alors s’il vous plaît ARRÊTEZ DE DIFFAMER ABHISHEK Ajay Thakur (@AjayTha91090475) 10 juillet 2023

aujourd’hui la réalité éclate. regardez la tendance retweet si vous êtes d’accord là-dessus. ARRÊTEZ DE DIFFAMER ABHISHEK pic.twitter.com/iUjvuXjvEl C’est_ankurmandal_ (@AnkurMa42162039) 10 juillet 2023

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Abhishek Malhaan a pleuré car ses parents lui manquaient. Le clip a laissé ses fans émus et il est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les fans soutiennent Abhishek Malhaan de tout cœur et il semble qu’il ait réussi à convaincre tout le monde. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.