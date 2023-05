Bigg Boss OTT 2: Les fans choisissent CETTE star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin parmi Ayesha Singh, Neil Bhatt, Harshad Arora pour l’émission de Salman Khan; Résultats choquants du sondage

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a réussi à divertir les masses pendant longtemps. Les personnages et les stars sont devenus très familiers parmi les masses. Ayesha Singh, Neil Bhatt, et Aishwarya Sharma a réussi à obtenir suffisamment de reconnaissance grâce à l’émission. Nouvelle entrée Harshad Arora est également devenu immédiatement le favori des fans. Cependant, la triste nouvelle est que les stars font leurs adieux au spectacle. Oui, Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora quittent Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Mais des rumeurs se font entendre selon lesquelles l’une de ces stars a été approchée pour Bigg Boss OTT 2.

Qui du trio Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin devrait entrer dans Bigg Boss OTT 2 ?

Bigg Boss OTT 2 va bientôt sortir. Cette fois, ce sera Salman Khan qui animera l’émission. Ainsi, des rumeurs font le tour des moulins à potins selon lesquelles les fabricants ont approché quelqu’un d’Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora pour se faire enfermer dans Bigg Boss OTT 2. Bien qu’il n’y ait encore aucune confirmation sur quoi que ce soit, nous avons mené un sondage demandant les fans qui parmi le trio Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin devraient entrer dans la maison Bigg Boss OTT 2. Les résultats vous laisseront choqué. Alors que les trois stars ont un grand nombre de fans, il semble que les fans d’Ayesha Singh soient les plus forts. Elle a remporté le sondage de 67 pour cent. Elle est suivie de Neil Bhatt qui a reçu 22% des voix. Le dernier est Satya signifiant Harshad Arora qui n’a obtenu que 11% des voix. Aishwarya Sharma n’est pas sur la liste car elle a déjà quitté la série pour faire partie de Khatron Ke Khiladi 13 de Rohit Shetty. Elle est en Afrique du Sud avec d’autres candidats qui tournent pour la série.

Découvrez les résultats du sondage Bigg Boss OTT 2 ci-dessous :

Alors qu’Ayesha Singh a déjà confirmé qu’elle quittait la série, Harshad Arora a partagé une vidéo hier en guise d’adieu à son personnage Satya. Les fans ne voulaient tout simplement pas croire qu’il quittait la série.

Regardez la vidéo de Harshad Arora ci-dessous :

Selon les rapports, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va connaître un bond de 20 ans. L’histoire de Sai, Satya et Virat se terminera et se concentrera sur Saavi et Vinayak. Ce qui signifie que de nouveaux acteurs viendront jouer Saavi et Vinu adultes.