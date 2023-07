Bigg Boss OTT 2 : l’équipe de Salman Khan bouleversée par le fiasco du tabagisme ; prend ces mesures pour éviter de futurs accidents [Exclusive]

Bigg Boss OTT 2 : Salman Khan a récemment été massivement critiqué pour avoir tenu une cigarette à la main alors qu’il animait l’émission. Quand il a été diffusé, les internautes ne pouvaient pas croire que cela se produisait pour de vrai, et maintenant un initié révèle que l’équipe de Salman Khan est très contrariée par la gaffe que l’équipe de montage a commise et a donné à chacun un diktat strict de faire attention désormais. Salman Khan travaille dans l’industrie depuis des décennies, et l’homme a une personnalité très propre quand il s’agit de fumer ou de boire. Il a toujours fait attention à ses allées et venues, car il est conscient de ses millions de followers et ne veut pas que ses fans aient un impact négatif à cause de lui.

Hier, l’éditeur a inclus par erreur une photo de Salman Khan tenant une cigarette à la main tout en interagissant avec les candidats ?. Bechare ka job toh gaya ab. Licencié! #BiggBossOTT2 #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/50oQGVfKNL #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 9 juillet 2023

Un initié ajoute en outre : « L’équipe de Salman a elle-même été extrêmement surprise de voir ses photos devenir virales sur Internet où il est vu tenant une cigarette, et ils ne s’y attendaient pas vraiment car la superstar a toujours fait attention à son image ». Salman Khan, qui anime l’émission sur OTT pour Bigg Boss OTT saison 2, a déjà parlé du contenu pour adultes et abusif sur les plateformes OTT et de la façon dont il affecte gravement les jeunes. Et il a même mentionné qu’il fallait être prudent lorsque l’on regarde et produit du contenu sur OTT. Parlant de sa vie personnelle, la superstar sait ce qui est le mieux pour lui comme n’importe quel autre adulte, a conclu un initié.

Salman Khan, qui a été un hôte superstar pour Bigg Boss au fil des ans, sera vu ensuite dans Tiger 3 avec Katrina Kaif. L’acteur jouera bientôt dans Pathaan contre Tiger avec son copain Shah Rukh Khan, qui reçoit actuellement tout l’amour pour devenir Jawan.