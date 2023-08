Bigg Boss OTT 2 : le père d’Elvish Yadav aborde le sujet de Manisha Rani embrassant son fils ; les internautes ont l’impression qu’elle a pris son aashirwad de force [WATCH]

Bigg Boss OTT 2 fait partie des émissions dont on parle le plus. Cette semaine est très riche en émotions alors que les membres de la famille des candidats sont entrés dans la maison. Mahesh Bhatt est entré pour soutenir Pooja Bhatt, le père de Manisha Rani, la mère d’Abhishek Malhan, la mère d’Avinash Sachdev et d’autres sont entrés dans la maison. Pour soutenir le candidat wildcard Elvish Yadav, son père est entré dans la maison. Il s’attendait à ce que sa mère entre dans le spectacle, mais son père est venu le saluer. Le père d’Elvish Yadav a apporté une nouvelle vague de plaisir et de divertissement à l’intérieur de la maison. Il a parlé avec tous les candidats, y compris Manisha Rani.

Il y a eu un incident lorsque Manisha Rani a demandé un baiser à Elvish Yadav. Il dormait alors et elle a insisté pour qu’il l’embrasse sur les joues. Le père d’Elvish Yadav a abordé ce sujet dans la maison Bigg Boss OTT 2 et lui a dit que c’était une émission familiale et que certains actes n’avaient pas l’air bien dans l’émission.

#ElvishYadavle père raconte #ManishaRani à propos d’elle essayant de tuer $$ #elfique Yeh Family show hai, Kuch cheezen lagti hain, kuch nahi. 1 ya 2 baar cheezen ho à achi lagti hain mais zyada ho à achi nahi lagti BiggBoss Khabri (@TheKhabriTweets) 1 août 2023

En dehors de cela, une autre vidéo de Manisha Rani est devenue virale dans laquelle on la voit chercher les bénédictions des bénédictions du père d’Elvish Yadav. Il est apparu que le père d’Elvish ne s’attendait pas à ce que Manisha Rani recherche la bénédiction et il a ri. Manisha Rani a alors même demandé au père d’Elvish Yadav s’il était khadoos.

Découvrez la vidéo du père de Manisha Rani et Elvish Yadav ci-dessous :

Le père d’Elfique à #ManishaRani : « Tum humesha dusre ke kandhe pe bandook rakhke chalateho wo band kardo bass. » Lorsque le père d’Elvish a exposé de faux rani ?, elle a dit que vous étiez un khadoos. Mdr ?#Abhiya #ElvishYadav #BBOTT2 #BBOTT #AbhishekMalhan pic.twitter.com/7nFhVOSQX3 ABHIYA ? (@nawab_hasim) 1 août 2023

