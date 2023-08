Bigg Boss OTT 2 : le père de Manisha Rani réagit à son goût pour Elvish Yadav ; dit: ‘Ce n’est pas possible’

La finale de Bigg Boss OTT 2 est dans quelques jours. Le spectacle a été très populaire et reçoit de bonnes critiques. La deuxième saison de Bigg Boss OTT s’est avérée plus réussie que la première saison. Actuellement, Elvish Yadav, Abhishek Malhan, Manisha Rani, Bebika Dhurve et Pooja Bhatt sont à l’intérieur de la maison. Ils sont les cinq premiers finalistes de l’émission.

Jiya Shankar a été éliminé de la maison hier. Beaucoup de liens étroits se sont formés à l’intérieur de la maison cette saison. Elvish Yadav est entré dans l’émission en tant que candidat wild card et est devenu le favori de tous.

Il a noué des liens étroits avec Abhishek Malhan et Manisha Rani. Cependant, Manisha avait récemment avoué qu’elle aimait vraiment l’elfique. Elle lui a également avoué ses sentiments. Au cours de la semaine familiale, le père d’Elvish a exprimé son mécontentement face à l’affection de Manisha envers son fils.

Elvish a également fait comprendre à Manisha que parfois cela devient ennuyeux et que cela n’a pas l’air bien. Cependant, Manisha continue de flirter et de dire à Elvish qu’elle l’aime bien. Maintenant, le père de Manisha a réagi à son goût pour l’elfique.

Le père de Manisha sur son lien avec Elfique

S’adressant à Etimes, le père de Manisha a déclaré que tout cela était amusant et ne devait pas être pris au sérieux. Il a dit que Manisha ne faisait que taquiner Elfique. Il a ajouté qu’il n’est pas possible qu’elle tombe amoureuse d’Elvish. Il a ajouté que tomber amoureux n’est pas possible comme ça.

Le père de Manisha a également partagé que Manisha était un enfant méchant depuis son enfance et que tout ce que le public voit à l’écran est le vrai Manisha. Il a également fait l’éloge de sa fille et a déclaré qu’elle gagnerait vos cœurs avec son côté humoristique et ses émotions.

Il a également mentionné que la mère de Manisha est décédée quand elle était jeune, mais elle a décidé de suivre ses rêves et d’aller de l’avant.