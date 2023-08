Bigg Boss OTT 2 : le monologue d’Abhishek Malhan sur les raisons pour lesquelles il mérite de gagner Elvish Yadav attire l’attention – êtes-vous d’accord ? MONTRE

Bigg Boss OTT 2 est à seulement quatre jours de la finale. Le 14 août 2023, les fans apprendront à connaître le gagnant. Dans les cinq premiers sont Abhishek Malhan, Jiya Shankar, Pooja Bhatt, Bebika Dhurve et Manisha Rani. Il y a un grand débat sur les réseaux sociaux pour savoir qui gagnerait l’émission. Les fans sont ravis de savoir qui soulèverait le trophée. Parmi les cinq premiers – Abhishek Malhan et Elvish Yadav sont les plus tendances sur les réseaux sociaux. Ils semblent être les prétendants les plus forts pour remporter la course finale. Alors que les fan clubs des deux concurrents se battent, Abhishek et Elvish ont eu une conversation sur qui devrait gagner le spectacle.

Voici pourquoi Abhishek Malhan pense qu’Elvish Yadav ne mérite pas de gagner

Abhishek Malhan alias Fukra Insaan avait fait une déclaration disant que les candidats wildcard ne méritaient pas de gagner l’émission. Depuis lors, il est resté ferme sur son point de vue. Il est d’avis que le séjour des candidats wildcard est moins gênant que ceux qui sont dans la maison depuis le début. Fukra Insaan a donné un grand monologue sur les raisons pour lesquelles il mérite de gagner Elvish Yadav qui est le candidat générique de la maison. Dans la vidéo qui est devenue virale, Abhishek Malhan dit qu’auparavant, les concurrents étaient assez différents et maintenant ils sont devenus à l’aise les uns avec les autres. Des groupes se sont constitués et la maison est devenue stagnante. L’entrée d’Elvish Yadav ajoute le tadka mais il ne l’a pas trouvé amusant. Abhishek Malhan a souligné qu’Elvish Yadav ne partageait aucune de ses opinions ni ne s’intéressait aux problèmes qui prévalaient dans la maison. Fukra Insaan a également déclaré qu’il avait toujours défendu le droit, que le combat l’ait impliqué ou non. Abhishek Malhan a déclaré qu’Elvish Yadav n’a pas pu prendre le contrôle de la maison en 27 jours alors qu’il a réussi à le faire pendant son séjour dans la maison.

Le monologue d’Abhishek Malhan est devenu viral sur les réseaux sociaux. Découvrez-le ci-dessous :

Elvish Yadav a également partagé son point de vue sur les pensées d’Abhishek Malhan. Découvrez sa vidéo ci-dessous :

