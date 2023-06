Bigg Boss OTT 2 : Le lien de Jiya Shankar-Abhishek Malhan enthousiasme les expéditeurs d’AbhiYa ; dire: « Ils ont une conversation comme un couple marié »

Bigg Boss OTT 2 offre suffisamment de divertissement aux fans. En une semaine, le spectacle a réussi à capter l’attention du public avec ses combats, son drame et son action. Eh bien, il y a aussi l’amitié et l’amour. Alors que Jad Hadid a été le sujet brûlant parmi les femmes de la maison Bigg Boss OTT 2, les internautes sont plutôt satisfaits du lien qui se développe entre Jiya Shankar et Abhishek Malhan alias Fukra Insaan. En fait, leurs expéditeurs ont déjà inventé un nom pour eux, c’est-à-dire AbhiYa.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Jiya Shankar a beaucoup pleuré en se sentant trahie par Avinash Sachdev. Il l’a nommée, puis elle s’est effondrée. Alors qu’Avinash ne lui parlait pas, Abhishek Malhan et d’autres ont essayé de la calmer. Les fans sont assez satisfaits de la façon dont Fukra Insaan l’a soutenue et a essayé de la calmer. De plus, dans une tâche, Abhishek et Jiya faisaient partie de la même équipe. Ils ont remporté la tâche et leur lien a fait rougir les fans. Ils se sont étreints après la victoire et les fans sont incapables de garder leur calme. Fukra Insaan a également fait comprendre à Jiya comment elle doit traiter avec les autres colocataires maintenant qu’ils ont le pouvoir. L’un des commentaires disait « Ils ont une conversation comme un couple mariéet Abhi explique très bien les choses à Jiya. »

Découvrez les tweets sur Abhiya ci-dessous :

MISES À JOUR du flux en direct : – Maintenant, après avoir remporté le défi, l’équipe blanche attribue des tâches à l’équipe noire#Fukralnsaan #AbhishekMalhan pic.twitter.com/1RIJFrR5aI Disha (@dishagoyal539) 26 juin 2023

Alors que l’amitié de Jiya Shankar et Avinash Sachdev est brisée, Abhishek se révèle être un solide pilier de soutien pour elle à l’intérieur de la maison. Il semble qu’un nouveau lien se prépare dans la maison Bigg Boss OTT 2. Si cette amitié se transformera en amour? Seul le temps nous le dira !