Bigg Boss OTT 2: le frère de Fukra Insaan, Nischay Malhan, appelle le panel pour son attitude condescendante envers les YouTubers [Read Tweets]

Bigg Boss OTT 2 a commencé et une perception qui s’est déjà développée est que les fabricants sont injustes envers les YouTubers et les créateurs de contenu. Nous l’avons vu dans le premier épisode lui-même. Le journaliste principal Dibang a laissé entendre qu’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan était plein de Nakli Hawa, ce qui se traduit vaguement par une fausse fierté. Abhishek Malhan a déclaré que ce n’était pas le cas. La saison 2 de Bigg Boss OTT est clairement divisée en deux camps. Dans l’un d’eux, nous avons des gens de Bollywood et de l’industrie de la télévision tandis que l’autre concerne les créateurs de contenu. Le frère d’Abhishek Malhan alias Nischay Malhan s’en est pris aux fabricants.

Ce n’est pas tout. MC Stan a dit à Puneet Superstar que son contenu faisait grincer des dents. Même cela a bouleversé les fidèles de Lord Puneet. Cette fois, un grand nombre de personnes de Delhi regardent le spectacle à cause de ces deux hommes. Dans une série de tweets, Nischay Malhan a appelé la chaîne et les créateurs. Il a déclaré qu’une telle attitude peu scrupuleuse à leur égard n’est pas faite étant donné que les émissions sont promues à l’aide d’influenceurs et de créateurs de contenu. Jetez un œil à sa série de Tweets…

Ce #BiggBossOTT2onJioCinema semble sus. Aaj tak itne log aaye jinhone ladai kari gaaliya di et quoi non mais aisa kabhi kisi ko premier jour pe de nulle part voter karke éliminer nahi kiya. #LordPuneet jo marzi bolo TRP à dera tha mais bin baat ki votant karke nikal diya. Trop sus Nischay Malhan (@TriggeredInsaan) 18 juin 2023

Pehle à #FukraInsaan ko Nakli hawa nakli hawa bolke ek Journaliste « très important » clairement apni ego satisfaire karra tha (indépendamment de ce qu’Abhishek a dit à Jiya, ce qui, je suis d’accord, n’était pas nécessaire et il n’aurait pas dû, mais il n’a jamais manqué de respect au soi-disant panneau ) et maintenant ceci. Nischay Malhan (@TriggeredInsaan) 18 juin 2023

Ye Wale de l’industrie sera toujours mal informé et ignorant discrètement de la portée, de la suite et de l’amour que les youtubeurs obtiennent. Smh Nischay Malhan (@TriggeredInsaan) 18 juin 2023

Les fans ont également déclaré qu’il était évident que les gens de l’industrie avaient tendance à laisser de côté les étrangers. Ils ont dit que les paroles de Dibang pour Fukra Insaan lors de la première étaient injustifiées. Abhishek Malhan alias Fukra Insaan reçoit beaucoup d’amour de tous les côtés. Nous devons voir si Puneet Superstar est ramené dans les prochains jours sur Bigg Boss OTT 2.