Bigg Boss OTT 2: le corps de Falaq Naaz fait honte à Bebika Dhurve, dit ‘Hatti Katti Kaam Kar Legi’

La saison 2 de Bigg Boss OTT a commencé et sans surprise, cette émission est connue pour ses controverses et ses combats qui se déroulent à l’intérieur de la maison. Le week-end dernier, l’émission a été créée en seulement 2 jours et en seulement 48 heures, la maison a été témoin de son premier combat entre les candidats Bebika Dhurve et Falak Naaz, oui vous avez absolument lu ces derniers temps, ils ne se regardent pas dans les yeux et ont été séparés après les disputes passionnées, les deux colocataires se seraient battus pour les travaux ménagers parce que du point de vue de Bebika, c’était une honte corporelle que Falak a fait et fait.

Tout ce scénario s’est déroulé à l’époque où Falak distribuait les tâches ménagères entre chaque concurrent et quand il s’agissait de Bebika, elle se voyait attribuer le travail de la salle de bain, ce qui a conduit à une vive dispute entre eux alors que Bebika prenait position pour elle-même et donnait un réponse pour faire avancer sa façon de vivre dans la maison et elle n’est pas là pour écouter tout le monde. Tout cela est devenu plus agressif lorsque Bebika a affirmé que Falak lui avait fait honte, ce qui est inapproprié.

Regardez le tiff entre Falaq Naaz et Bebika Dhurve

Alors que cette position de Bebika a atteint un niveau de ne pas accomplir de travail sur l’ordre de quelqu’un et après avoir entendu des commentaires honteux à son sujet. Bebika a accusé Falak de parler de son apparence physique en déclarant qu’elle est « Hatti Katti Kaam Kar Legi » et cela a en outre rendu Bebika furieuse que le travail de la salle de bain ne lui soit confié. Cette ambiance chaleureuse a conduit au premier combat de la saison et cette étape particulière de Bebika a trouvé un grand nombre de soutiens de la part des téléspectateurs et de ses fans qu’elle n’a même pas laissé la moindre chance de se moquer ou de faire des commentaires sur la façon dont elle regards. Ce combat montre que la première paire rivale de cette saison est arrivée et aura constamment les yeux rivés sur elle.

Pendant ce temps, d’autres colocataires ont essayé d’arrêter les disputes, mais Bebika a fermement maintenu son point de vue, ce qui a été salué par tous les internautes, pour plus de mises à jour, restez à l’écoute.