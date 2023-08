Bigg Boss OTT 2 : le baiser de Jad-Akanksha à Elvish Yadav vs Jiya Shankar, top polémiques de l’émission

Bigg Boss OTT 2 : Du baiser inattendu de Jad-Akanksha à la querelle Elvish Yadav contre Jiya Shankar explorant les controverses les plus émouvantes de la série. Dans la deuxième saison de Bigg Boss OTT, la maison a été un foyer de drames et de conflits, avec plusieurs controverses au centre de la scène. Au fil de la saison, ces controverses continuent de façonner la dynamique au sein de la maison Bigg Boss OTT, créant un environnement de tension, d’excitation et de rebondissements inattendus. Les téléspectateurs attendent avec impatience les prochains développements pour voir comment ces conflits se dérouleront et auront un impact sur le récit de l’émission. L’une des controverses les plus inattendues et les plus discutées de la deuxième saison de Bigg Boss OTT tourne autour du baiser imprévu partagé entre les colocataires Jad et Akanksha. L’incident s’est déroulé lors d’une fête animée dans la maison de Bigg Boss, prenant à la fois les colocataires et les téléspectateurs. Une autre controverse a été l’implication du célèbre cinéaste Mahesh Bhatt et de la starlette montante Manisha Rani. L’incident, qui a suscité un tourbillon de débats et de discussions, tourne autour du moment où Mahesh Bhatt a embrassé la main de Manisha Rani dans la maison. Beaucoup plus de controverses sont là dans les quatre murs de la maison du grand patron. Regardez la vidéo pour en savoir plus.