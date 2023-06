Bigg Boss OTT 2 : l’ami de Palak Puswarni appelle Avinash Sachdev « Jhootha No 1 » ; dit qu’il l’a carrément trompée

Bigg Boss OTT 2 a commencé et attire déjà beaucoup d’attention. De nombreux visages connus comme Pooja Bhatt, Cyrus Bharucha, Akanksha Puri et d’autres sont entrés dans la maison en tant que candidats. La meilleure tournure est que les ex Avinash Sachdev et Palak Puswarni font également partie du jeu. Les deux stars ne peuvent pas se voir dans les yeux et se disputent souvent à l’intérieur de la maison. Récemment, Jiya Shankar et Avinash Sachdev ont eu une discussion sur la rupture. Jiya a déclaré que Palak avait d’abord dit qu’Avinash était tombée amoureuse, puis la deuxième histoire était qu’il l’avait trompée. Avinash Sachdev a nié avoir triché. Maintenant, l’ami de Palak, Simran Bhudarup, l’a soutenue.

Simran a repris ses histoires Insta et a partagé un extrait de la discussion. Elle a écrit qu’Avinash Sachdev a carrément trompé Palak Puswarni et qu’il est un menteur. Elle l’a appelé un Jhootha n ° 1. Son message disait: « Quel menteur! Avinash n’est pas tombé amoureux, il a carrément trompé mon ami Palak Purswani quand ils étaient fiancés. Il a brisé son cœur et sa confiance sans vergogne. Votre héros n ° 1 n’est rien, mais un #JhootaNo1. »

Découvrez le post de Simran ci-dessous:

Dans l’épisode d’hier, Palak Puswarni a été vue en train de discuter de son histoire d’amour avec Aaliya et Akanksha Puri. Elle a dit qu’ils s’étaient rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun il y a près de cinq ans et qu’Avinash était tout ce dont elle voulait se contenter. Elle a dit qu’il était le calme de sa tempête. Mais c’est elle qui a rompu avec lui et quelque chose n’était pas négociable pour elle. Elle rougissait même en parlant de lui. Elle cherche maintenant une fermeture qu’elle n’a pas encore. Elle pense qu’elle pourrait lutter contre la fermeture de la maison Bigg Boss OTT 2.

Eh bien, Palak Puswarni est dans la maison à cause d’Avinash Sachdev. C’est lui qui lui a donné la monnaie BB pour survivre dans la maison. Il l’a aidée et immédiatement, ils ont également été vus en train de se battre. Leur nok-jhok continue de divertir les fans. Y a-t-il encore une étincelle entre les deux? Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.