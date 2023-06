Bigg Boss OTT 2: La célébrité indienne du matchmaking Sima Taparia sera-t-elle candidate à l’émission Salman Khan?

Bigg Boss OTT est prêt à revenir avec sa deuxième saison très attendue. Bigg Boss OTT 2 sera animé par Salman Khan qui anime Bigg Boss sur Colors Tv depuis plusieurs saisons. Largement connue, l’émission compte environ 13 candidats assignés à résidence pendant quelques mois et subissent des éliminations en temps opportun lorsqu’ils échouent à des tâches et obtiennent moins de votes. Depuis l’annonce de la deuxième saison de la téléréalité du jeu, les gens ont hâte de connaître la liste des candidats. Selon le dernier développement, la renommée de Sima Taparia de l’émission Netflix Indian Matchmaking apparaîtra dans l’émission.

Bigg Boss OTT n’est rien d’autre qu’une version numérique de la téléréalité du jeu d’assignation à résidence. Bigg Boss a terminé avec succès 16 saisons à la télévision indienne. De nombreux noms de célébrités ont fait le tour de leur apparition dans la série. Pendant ce temps, il est rapporté que Sima Taparia se prépare pour son apparition sur Bigg Boss OTT 2. Populairement connue sous le nom de Sima Aunty, de la série Netflix Indian Matchmaking, elle devrait montrer son expertise dans l’émission de téléréalité. Dans l’émission Netflix, elle a été décrite comme une entremetteuse au franc-parler qui met en place un mariage entre garçons et filles indiens.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une saison unique et intrigante cette fois. La deuxième saison de Bigg Boss OTT aura un concept de thème de la jungle. Les concurrents devront accomplir des tâches pour déménager dans une somptueuse maison avec toutes les commodités. 13 concurrents seront enfermés dans la maison. Selon India TV, les noms confirmés sont Jiya Shankar, Avinash Sachdev et Palak Purswami. Awez Darbaar, Anjali Arora, Manisha Rani et Pooja Gor feront probablement partie de l’émission Salman Khan.

Sima Taparia alias Sima Aunty rejoindra les autres participants. Il sera intéressant de voir comment elle se connectera avec les célébrités de la télévision. Bigg Boss OTT 2 sera diffusé exclusivement sur Jio Cinema. Il devrait être diffusé gratuitement sur la plateforme de streaming à partir du 17 juin. La première saison de Bigg Boss OTT a été animée par Karan Johar mais pour la deuxième saison, Salman Khan a pris la responsabilité. Il est également rapporté que Krushna Abhishek sera vu aux côtés de Khan pour animer des segments amusants.