Bigg Boss OTT 2 Jour 24 Faits saillants : Pooja Bhatt parle de l’insécurité de Bebika Durve ; L’amitié entre Avinash Sachdev et Jiya Shankar touche le fond

Bigg Boss OTT 2 le jour 24 a commencé avec Abhishek Malhaan et Manisha Rani étant leur meilleur meilleur. Ils sont entrés dans un jugalbandi et ont ensuite discuté de qui se comporte comme qui dans la maison. Ensuite, Abhishek Malhaan devient tout émotif. Dans la salle de bain, Fukra Insaan était en larmes car ses parents lui manquaient. Cyrus Broacha le console et lui dit qu’il a tant accompli à l’âge de 26 ans qu’ils en seront fiers. Manisha Rani plaisante en disant que ce n’est pas son âge de regretter ses parents mais plutôt sa petite amie.

De plus, Falaq Naaz et Jiya Shankar ont une sorte d’argument. Falaq demande à Jiya pourquoi Avinash Sachdev est sa priorité ou non. Falaq dit que chaque fois qu’elle doit choisir entre Jiya et Avinash, elle la choisira. Plus tard, Falaq Naaz et Jiya Shankar parlent d’Abhishek Malhaan et de Manisha Rani. Elle dit qu’ils volent très haut avec leurs opinions et qu’ils sont partiaux. Bebika Dhurve et Manisha Rani discutent également du nombre de petits amis qu’ils ont eu jusqu’à présent. Falaq et Avinash Sachdev demandent à nouveau à Jiya Shankar pourquoi elle les considère comme dominants.

Plus tard, les candidats se voient confier une tâche. Dans le jardin, une table a été dressée avec un festin pour tous. La tâche est que deux candidats seront envoyés pour profiter de la fête et parler des autres candidats. Les candidats restants doivent appuyer sur le buzzer s’ils sentent que les discussions deviennent ennuyeuses. Bebika Dhurve et Manisha Rani – forment la première paire. Ils ciblent Avinash Sachdev. Manisha Rani le traite de menteur et Bebika est d’accord. Manisha dit qu’il n’a jamais pris position sur les bons sujets et qu’il a moins de cerveau. Bebika dit qu’il dépend des autres et les utilise pour gravir les échelons. Avinash appuie alors sur le buzzer. La deuxième paire à faire est celle d’Abhishek Malhaan et Pooja Bhatt. Ils discutent de la façon dont les parents leur manquent. Pooja a également parlé de l’insécurité de Bebika. Elle a dit que pendant qu’Abhishek et Manisha continuaient de parler de leurs partisans, Bebika ne se sentait pas en sécurité. Jad Hadid et Jiya Shankar sont ensuite entrés et ont parlé de Bebika et ont dit qu’elle n’était pas une mauvaise personne dans l’âme. Cyrus Broacha, Falaq Naaz et Avinash Sachdev étaient les suivants.

Puis, encore une fois, Avinash Sachdev et Jiya Shankar se lancent dans une discussion sur les raisons pour lesquelles elle se sent comme elle se sent. Il se demande comment elle est à nouveau amie avec Abhishek quand elle a appris qu’il était le seul à commenter sa relation avec Jad. Plus tard, Avinash et Falaq vont parler à Pooja Bhatt et lui disent que Jiya a dit qu’elle cherchait à se venger en appuyant sur le buzzer. Pooja Bhatt confronte Jiya et dit qu’elle est la dernière personne à chercher à se venger et qu’elle devrait plutôt choisir ses mots avec soin. Jiya est déconcertée et remet en question l’amitié d’Avinash Sachdev et Falaq Naaz avec elle.