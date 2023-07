Bigg Boss OTT 2 Jour 17 Faits saillants : Manisha Rani pleure après avoir été nominée ; sont Falaq Naaz, Avinash Sachdev en passe de devenir un nouveau « jodi »

Le jour 17 de Bigg Boss OTT commence par le masti du matin entre Abdu Rozik, Jiya Shankar. Ensuite, nous avons la tâche des nominations. En tant que capitaine, Abhishek Malhan est déjà à l’abri des nominations. Jad Hadid est nominé pour son comportement tandis qu’Abdu Rozik n’est qu’un invité de l’émission. Avinash Sachdeva prend le nom de Manisha Rani. Il dit qu’elle est hypocrite et fait un faux acte. Il prend également le nom de Cyrus Broacha. Il dit qu’il manque à la maison même s’il est le mieux nourri.

Bebika Dhurve prend le nom de Manisha Rani et Jiya Shankar. Elle qualifie le premier d’opportuniste et cherche désespérément à attirer l’attention. Bebika dit que Manisha Rani a un cœur noir. Dhurve dit que Jiya est un candidat faible dans l’émission. Cyrus Broacha prend le nom d’Avinash Sachdeva et Jiya.

Il dit que Jiya Shankar et Abhishek Malhan sont les deux finalistes de l’émission. Jiya prend le nom de Bebika Dhurve et son bon ami Avinash Sachdeva. Pooja Bhatt nomme Cyrus Broacha et Manisha Rani. Elle dit qu’elle aimait l’ancienne Manisha mais maintenant elle joue aussi à un jeu. Elle dit que son côté intelligent et sournois est sorti. Falaq Naaz nomme Manisha Rani disant qu’elle est irritante et manque d’idées originales. Son deuxième nom est Cyrus Broacha.

Jad Hadid prend les noms de Bebika Dhurve et Pooja Bhatt. Il dit qu’il aimerait se nommer car il est contrarié par ce qu’il a fait dans la série. Plus tard, quand il donne ses raisons pour Pooja Bhatt, Bigg Boss le gronde pour avoir pris son propre nom et assumé inutilement un terrain moral élevé.

Manisha Rani et Jiya Shankar ont une guerre des mots. Cette dernière raconte à Manisha qu’elle a tendance à beurrer tout le monde. Ils se disputent la tâche de l’oignon. Falaq Naaz dit à Manisha qu’elle écoute mal. Manisha Rani se rend dans un coin de la maison et sanglote. Pooja Bhatt dit à Bebika Dhurve qu’elle ne défendra pas son comportement inacceptable. Abhishek Malhan et Manisha discutent de la grossièreté de Jiya Shankar dans une dispute. Abdu Rozik console une Manisha Rani en larmes.

Avant sa sortie, Abdu Rozik réalise des vidéos avec Jad Hadid, Manisha Rani, Avinash Sachdev et Jiya Shankar. Manisha le couvre de baisers. Avant cela, Abhishek Malhan et Rozik discutent de leur top cinq. Jad Hadid dit à Avinash Sachdev qu’il a vu une étincelle entre Falaq Naaz et lui.